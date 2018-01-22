لاعبو الاتحاد.. قاتلوا من أجلنا

​​في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الكبير (الاتحاد) لم نره يوما ينهار بشكل مخيف، فإن سقط يوما سرعان ما ينهض ويعود اكثر قوة.

ليس مستغربا عندما يفوز الاتحاد او يحقق أي بطولة لأننا نعرف ونعترف بأنه نادٍ كبير والكبار اعتادوا ان يحققوا الانتصارات والبطولات.

الغريب ليس الاتحاد ولكن (جمهوره)، الذي يشكل علامة فارقة بالكرة السعودية ولا تدري اي نوع من العشق والحب يحمل هؤلاء الجماهير لناديهم!!.

يغيب فريقهم عن مستوياته ويغضبون ولكنهم يتواجدون لكي يقدموا الدعم والمساندة أتعرفون لماذا؟ لأنهم يعتبرون ناديهم بوابة للحياة يتنفسون منه كل شيء جميل.

لم اجد جمهورا يعيد فريقه عندما يتأخر بالنتيجة او يغيب عن مستوياته كجمهور الاتحاد لقناعتهم ان لاعبيهم (نمور مختلفة)، ولا يمكن لها ان تستسلم او تسقط بسهولة.

جمهور الاتحاد (رواية جميلة) يجب ان يتعلم ويستفيد منها مشجعو الأندية الأخرى ليفهموا منهم معنى المشجع الحقيقي المتيم بناديه في كل الظروف.

لم يتأثروا بتغيير الرؤساء وتعاقب الإدارات ولم يحبطهم منع ناديهم من التسجيل ولم يهزهم سوء النتائج في بعض المباريات، فكلما شعروا بأن ناديهم بحاجة لهم لبوا النداء وتواجدوا.

هذا الجمهور تحديدا كل نادٍ يتمناه لأنهم مشجعون مختلفون في كل شيء بالعشق بالحب بالانتماء ولهذا من الظلم ان نقارنهم بأي جمهور.

لن أتكلم عن ابداعات جماهير الاتحاد في اكثر من تيفو لأنهم عودونا في اكثر من مرة على التميز والابداع ولكن التيفو الأخير (قاتلوا من أجلنا) كان مختلفا.

رسالة التيفو الاخيرة كانت رائعة جدا واختصرت الكثير من الكلام ولا أبالغ ان قلت انها من اجمل العبارات المعبرة والمؤثرة في كرة القدم.

يحق لنا ان نشيد بجمهور الاتحاد لأنه عنوان جميل للجمهور المثالي، الذي يحتاج اليه فريق كرة القدم فهم يذهبون للملعب خلف فريقهم (للتشجيع والتحفيز).

نقول للاعبي الاتحاد انتم محظوظون ومحسودون بهذا الجمهور العظيم، ولهذا عليكم ان تسعدوهم وهم لا يطالبون بالكثير فقط (قاتلوا من أجلهم).

أخيرًا...

ماذا لو كان الاتحاد غير ممنوع من التسجيل وخلفه هذا الجمهور؟!.. أسألكم ماذا تتوقعون ان يفعل؟.. أترك لكم الإجابة؟!

*نقلا عن اليوم السعودية