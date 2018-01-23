الاعلان الأخير لتواجد عدد من اللاعبين المحليين في الدوري الاسباني تأخر كثيرا لسنوات طويلة، فهناك العديد من اللاعبين المبدعين ممن مروا على الكرة السعودية كان بإمكانهم أن يكونوا علامة بارزة في الدوريات الخارجية المختلفة، ولكن في النهاية (راحت عليهم) واستفاد منها اللاعبون الحاليون بنقلهم للعب في تلك الدوريات، التي سترفع من أسهم اللاعب وكذلك أسهم منتخباتنا من خلال احتكاكهم بلاعبين عالميين، وصحيح أن تصل متأخرا أفضل من ألا تصل أبدا. شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على مثل هذه الالتفاتة وإلى مزيد من التطور للرياضة السعودية.

المستويات الراقية لكرة اليد السعودية في بطولة آسيا لكرة اليد والفوز الأخير لفريقنا الوطني الأول على المنتخب الايراني ليس بغريب على أبطال نذروا أنفسهم لخدمة الوطن حالهم حال لاعبي كرة القدم في منتخبنا الأول، الذين قدموا التأهل الى مونديال روسيا، فكلهم أبطال وكلهم بحاجة الى التفاتة تشجيعية من الجميع بمكافآت ورفع معنويات، وأبطال كرة اليد سطروا في جميع المباريات ببطولة آسيا أروع الملاحم لكرة اليد السعودية فقط ادعموهم والتفتوا اليهم لتعرفوا أن هناك منتخبا بطلا يمثل المملكة قادرا على الوصول الى بطولة العالم بإذن الله.

الضربة القاصمة لفريق الاتفاق في لقاء الاتحاد بتواجد الحكم الأجنبي بأخطائه في كل مباريات الدوري وكأس الملك، أعطت مؤشرا ايجابيا أن الاتفاق قادر على البقاء في الممتاز، وأن الحكم الأجنبي ليس بأفضل من الحكم المحلي، فقط هي رسالة بتوفير الفلوس بدلا من جلب أمثال هؤلاء الى ملاعبنا، ورسالة أخرى جميلة للاعبي الاتحاد وجمهورهم بأنكم نكهة جميلة في الملاعب السعودية، والمستوى الرائع الذي قدمه الفريق أمام الاتفاق يؤكد أن الاتحاد رغم ظروفه، التي يعيشها (نجم) وفاكهة كرة القدم السعودية.

*نقلا عن اليوم السعودية