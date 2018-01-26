ادعموا كرة اليد..

واصل اتحاد كرة اليد سلسلة نتائجه المتميزة في الاعوام الاخيرة وتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة اليد للمرة الرابعة مسجلاً انجازاً جديداً يضاف لانجازات هذا الاتحاد الذي حقق ما لم يحققه أي اتحاد آخر طيلة السنوات العشرين الاخيرة وأكد على دور ابناء اللعبة في النجاح اضافة للإداريين المميزين واستمراراً لما يضمه هذا الاتحاد خلال سنوات من وجود كفاءات كبيرة نجحت في فرض اسم كرة اليد على الساحة الخليجية.

ان ما تحقق لكرة اليد البحرينية يأتي ضمن باكورة توجهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية باختيار عام 2018 تحت مسمى الذهب فقط ولو قسنا هذا الانجاز والتأهل على المستوى الآسيوي فهو جزء كبير يحمل المعنى.

ان دعم ومساندة سموه للفريق وتوجيهاته بتكريم الفريق بمكافآت الفوز يعطينا الدافع ان شاء الله ليحقق الفريق الفوز في مباراته امام الفريق الشقيق المملكة العربية السعودية والتأهل بإذن الله إلى النهائي، خاصة بعد المستويات الرائعة التي حققها الفريق في البطولة والتي أكدت دور رئيس مجلس الإدارة وابن اللعبة علي عيسى اسحاقي واخوانه اعضاء مجلس الإدارة وهم من الشباب الذين مارسوا اللعبة على مدى سنوات ماضية.

تحية تقدير واعتزاز لكل من اسهم في هذا الانجاز من لاعبين وجهازين فني وإداري ومجلس الإدارة نتطلع منكم لاستمرار مثل هذه الانجازات التي تسهم في رفع اسم وعلم مملكة البحرين في المحافل الخارجية وندعو المولى عز وجل ان يوفقكم لبلوغ المباراة النهائية.

وبهذه المناسبة ندعو الجميع لتقديم كافة الدعم والمساندة للاتحاد وايجاد الشركات الراعية لحثها على تقديم مثل هذه المساندة لكي يستطيع الاتحاد مواكبة التطور الذي نتطلع له جميعاً للأندية والمنتخبات الوطنية في ظل الرعاية التي تحظى بها اللعبة من اللجنة الاولمبية البحرينية ووزارة الشباب والرياضة.

خليفة بن سلمان

سعدت كثيراً بمبادرة نادي المحرق في تكريم ابناً من ابنائه العاشقين للفانلة الحمراء والمخلصين للمحرق والمحرقاوية المرحوم الاخ العزيز النجم الكروي والاداري الشيخ خليفة بن سلمان بن احمد آل خليفة والذي سيقام تحت رعاية من الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للجنة الاولمبية وذلك مساء يوم الثلاثاء القادم، حيث سيتم تدشين كتاب خليفة بن سلمان – ستظل خالداً في ذاكرة المحرق.

وقد حرص مجلس إدارة النادي وبدعم من الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان بن احمد آل خليفة (الامين العام لمجلس الدفاع الأعلى) لاعب وإداري المحرق السابق.

والشيخ احمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس النادي، والشكر موصول للاخ العزيز وبن المحرق والنادي الزميل ماجد سلطان على جهوده في اعداد الكتاب.

*نقلا عن الأيام البحرينية