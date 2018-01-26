صرح في خدمة المجتمع

استقبال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي يأتي في إطار اهتمام سموه بهذا الصرح الرياضي الثقافي، فالنادي حقق إنجازات كثيرة محلياً وخارجياً في ظل دعم واهتمام سموه المتواصل.

ركّز سموه على جوانب حيوية في الاجتماع، منها الثقافية والاستثمارية والشبابية والمجتمعية، وهذا يجعل النادي مؤسسة ذات قيم عظيمة تتجلى في خدمة المجتمع.

في هذا الاجتماع دروس كثيرة، منها ما يخص التطوير المطلوب، وهذه رسالة واضحة على ضرورة مواكبة التطورات وعدم الوقوف عند محطة واحدة.

من النقاط الحيوية المهمة التي تناولها الاجتماع الخطط المستقبلية للألعاب الجماعية والفردية، أي ضرورة وجود رؤية واضحة لما ستكون عليه الرياضة في الجزيرة خلال السنوات المقبلة، والنقلة النوعية المطلوب تحقيقها لا تنحصر نتائجها في النادي وحده، بل بالحركة الرياضية في الدولة بأكملها، ففخر أبوظبي رافد حيوي للمواهب والعناصر الإدارية.

التركيز على رفد المنتخبات الوطنية بالكفاءات ولجميع الفئات العمرية دليل واضح على أن النادي يحرص على صقل مواهب أجيال جديدة تخدم كرة القدم الإماراتية في المستقبل، فمن المعروف أن النادي أصبح من أهم الروافد التي تغذي المنتخبات الوطنية بالعناصر الموهوبة المؤهلة، خصوصاً الطاقات الشابة.

الجزيرة مصنع للمواهب وصرح في خدمة الوطن والمجتمع.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية