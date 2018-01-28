بعد صرخة العار.. هل طلاق زيدان إجباريًا؟

منذ الفوز على برشلونة ذهابًا وإيابًا في كأس السوبر الاسباني، ما زال الريال متعثرًا حد عدم الاقناع، بل بلغ الأسى والاسترحام بعد خسارته المدوية في البيرنابيو وخروجه من بطولة الكأس التي أثبتت رقميًا وعمليًا الخروج من الكأس والليغا. بعد ما كان الامل كبيرًا بضرورة المضي في الكأس لحفظ ماء الوجه - بأقل التقدير - حتى يعدل الوضع ببعض الانتدابات الجديدة في الميركاتو الشتوي، سيما وان المواجهة المقبلة في التشامبيونز ليغ ستكون امام البيسيجي الخطير، مما يجعل المهمة صعبة وتحتاج الى اكثر من ابرة تخدير وغرفة تحذير وعمليات تدوير.. قد تكون كفيلة بوقف التدهور الادائي، بعد أن أصبح سوء النتائج واقعًا لا مفر منه.

كريستيانو رونالدو نجم الريال وجه رسالة حماسية لزملائه في الفريق الملكي، بعد الخروج من الكأس. اذ كتب بتويتير «فريقنا الشجاع، لدينا العديد من المعارك للفوز بها». علمًا أن كرستيانو «32 عامًا»، لم تعد تشفع له خدماته القديمة من النقد وتوجيه السهام له وغيره من صناع انجازات الريال الاخيرة، بعد ان طالب عدد كبير التخلص من آفات آكل الدهر منها ولم تعد تمتلك ما تقدمه بفريق كبير لا يمكن ان يقدم شيئا على البطولات والنتائج، مهما تعملق الاسم حتى وان كان زيدان او رونالدو او الرئيس بيريز نفسه.

بعد اطلاق الحكم جيل مانزانو صافرة النهاية في مباراة الريال وليجانيس، ظهرت علامات اليأس والاحباط لدى لاعبي الريال التي بلغت حد الهوس حيث اطلق لوكاس فاسكيز اللاعب الملكي الشاب صرخة معبرة قال فيها: (ما كل هذا العار).. من جانبه المدرب الشهير مورينو مدرب مانيونايتد علق - بصورة غير مباشرة- على الخسارة والخروج المدريدي، برده على سؤال حول اهتمامه بضم رونالدو لليونايتد، اذ صرح لجريدة ميرو: (أعتقد أن الريال لا يحتمل في المرحلة الحالية ولا أريد سكب البنزين على النار، ريال مدريد يحترق والنتائج ليست جيدة)، مضيفا بلغة دبلوماسية وربما تحمل استبطان رسائل، ان لم تكن شماتة، فهي امنيات عودة للبيرنابيو ولو من بوابة زين الدين زيدان.

الفنيون أشاروا لعدة أسباب أدت الى الخروج، منها الاعتماد على حلول فردية في الاوقات الصعبة وعدم تقديم البدلاء للمستوى اللائق، فضلاً عن افراط الثقة بالنفس حد الاستهانة بالمنافس ليجانيس الذي قلب الطاولة، كما أن نتائج الموسم الحالي على كل الاصعدة تثبت ان الريال قليل الانتاجية مع غياب دور القائد الواضح، مما جعل الامور تسير بوتيرة فوضوية ادت الى ما هم عليه وربما الاسوأ، ان لم يتداركوا ذلك.. بعض الاشارات تردد، (صحيح ان زيدان مازال يثق بنفسه ولاعبيه برغم اهتزاز ثقة الادارة والجماهير فيه، إلا أن المقصلة قد نصبت وخسارته للتشامبيونزليغ أمام نيمار ورفاق البيسيجي ستؤدي حتما الى الاطاحة ليس برأس زيدان وحده بل برؤوس قد حان قطافها).

*نقلا عن الأيام البحرينية