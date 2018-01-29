تشديد العقوبات

خرجت بعض الأخبار التي تفيد بأن الاتحاد يدرس رفع العقوبات على اللاعبين الذين يرتكبون المخالفات مع المنتخب الأول، في التجمعات الرسمية بمختلف الاستحقاقات.

الحقيقة أننا بحاجة إلى وضع عقوبات رادعة، والتأكيد على أن الأبيض خط أحمر، وإذ ما خطا الاتحاد في هذا الجانب وشدد على العقوبات، فإنه سيضع أساساً متيناً لمستقبل أفضل وأكثر انضباطاً.

المنتخب دائماً لا يقف على أحد، وهناك العديد من الأمثلة مثلما حدث في أكتوبر الماضي مع الاتحاد الإكوادوري بإيقاف خمسة لاعبين لأجل غير مسمى، بسبب خروجهم من المعسكر.

إضافة إلى أن المنتخبات دائماً ما تركز على سلوك اللاعبين، مثلما فعل مدرب فرنسا مع كريم بنزيما، لذلك دائماً ما نؤكد على أن المنتخب لا يقف على أحد.

ولو وقف على أحد، كان سيقف على جيل 90 الذي تأهل إلى كأس العالم بكل جدارة واستحقاق، لأنه ضم لاعبين أكلوا العشب بإصرارهم وحماسهم ورغبتهم في إسعاد شعب الإمارات، وضم مواهب لا يمكن أن تتكرر مثل الأسطورة الحقيقية عدنان الطلياني والفلتة زهير بخيت.

كل من يتكابر على الأبيض نطالب بإبعاده، لأننا من الأساس لم نستفد منهم إلا في تحقيق بطولات المراحل السنية وخليجي، بينما فشلوا في مقارعة الكبار والوجود مع النجوم.. فلماذا الغرور وعلى ماذا المكابرة؟!

*نقلا عن الرؤية الإماراتية