جددت إدارة نادي النصر عقد لاعبها أحمد الفريدي ومددت عقد اللاعب يحيى الشهري وعلى وشك أن تجدد عقد المدافع عمر هوساوي..

ـ وربما تواصل إدارة النصر ذات الأمر مع كل لاعب نصراوي "محلي" في الفريق الأول يقترب أو يدخل الفترة الحرة..

ـ بل إن إدارة النصر قامت بقرار إيجابي للغاية عندما وقعت عقوداً احترافية مع 4 من المواهب الشابة "عبد الإله العمري وراكان الشملان وصالح الوحيمد ومحمد الشهراني" الذين تألقوا مع الفئات السنية للنصر والمنتخبات السعودية..

ـ نفس الأمر سيتكرر مع بقية الأندية فكل ناد سيسعى للحفاظ على نجومه كباراً كانوا أم شباناً..

ـ لكن تجديد عقود "الكبار" أو توقيع عقود الاحتراف مع الشبان أمر أراه يتعلق بجانبين مهمين للغاية...أحدهما يتعلق بالنادي والآخر يتعلق بالجهة المنظمة للمنافسات "اتحاد كرة القدم"..

ـ ما يتعلق بالنادي هو التقييم "الفني" لمن اتخذ قرار "التجديد" مع اللاعبين الكبار أو توقيع عقود "جديدة" معهم من اللاعبين الشبان..

ـ بمعنى هل اتخذت الإدارة قرار التجديد والتوقيع وفقاً لتقييم "فني" من خبراء أكفاء أم تم ذلك "فقط" لكي لا يرحل لاعبوهم وقد يكون بعضاً منهم لا يستحق التجديد أو التوقيع؟

ـ التجديد أو التوقيع مع لاعبين "لا يستحقون" يعني أعباءً مالية "مستقبلية" على إدارة النادي الحالية أو القادمة..

ـ أما الجانب المتعلق باتحاد كرة القدم فهو المتمثل بمشاركة عدد كبير جداً من المحترفين الأجانب!!

ـ ستة من المحترفين الأجانب وسابعهم على دكة البدلاء خلاف لاعب من المواليد!! أين سيجد اللاعب السعودي "الكبير" أو الشاب فرصته بين هؤلاء اللاعبين غير السعوديين!

ـ عدد كبير من اللاعبين الأجانب سمح به اتحاد كرة القدم لا يمكن أن يخدم "في الأجل القصير" ولا حتى "في الأجل الطويل" كرة القدم وتحديداً اللاعب السعودي..

ـ متى كان لدى الأندية لجنة فنية متميزة قادرة على تقييم اللاعبين الذين يجب تجديد عقودهم أو توقيع عقود جديدة معهم.. ومتى أعاد اتحاد الكرة النظر في عدد اللاعبين الأجانب حينها يكون قرار "التوقيع" و"التجديد" مع المحليين إيجابياً للغاية..

ـ عدا ذلك فإنني أسأل.. متى سيلعبون؟.

*نقلا عن الرياضية السعودية