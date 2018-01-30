اعذروا أخضر اليد!!

التأهل الأخير لمنتخبنا الأول لكرة اليد لنهائيات كأس العالم ليس بالجديد على كرة اليد السعودية لأنها حققت هذا الانجاز عدة مرات سابقة، من خلال تحقيق مركز متقدم في البطولة الآسيوية، هذه البطولة التي لم نحقق لقبها على الرغم من تأهلنا للمونديال العالمي، ولكن يبقى فارق الامكانات في كل شيء يصب في صالح المنتخبات الأخرى أكثر منا، ويحق للبعض أن يطالب الأخضر بما هو أكثر من تأهل من خلال تحقيق اللقب الآسيوي، أو تحقيق مراكز متقدمة في نهائيات كأس العالم لأننا تعودنا على انجاز التأهل.

من الواضح للجميع ومن خلال تحقيق المنتخبات القطرية والبحرينية والكورية الجنوبية للمراكز الثلاثة الأولى في البطولة الآسيوية أنه من الطبيعي تواجدهم في مثل هذا المراكز، وكثر الله خير لاعبينا غير المحترفين وغير المجنسين ومَنْ لا يتحصلون على مبالغ طائلة جراء لعبهم في أنديتهم أن يكونوا في المركز الرابع آسيويا، ويتأهلون الى المونديال في ظل الامكانات المحدودة المتاحة لهم.

لاعبونا هواة في مجال اللعبة، ولعبتنا تعتمد على اللاعبين الوطنيين، اضافة الى عدم تطبيق الاحتراف في ملاعب كرة اليد، وحتى لا يوجد لدينا لاعبون محترفون في الخارج أو حتى خاض بعضهم تجربة الاحتراف الخارجي لمدة طويلة كما هو حال العديد من اللاعبين في المنتخبات الآسيوية وأهمها المنتخب البحريني وصيف البطولة الآسيوية، الأمر الذي يجعلنا نسعى لتطوير لعبة كرة اليد لدينا والمطالبة بذلك على نطاق واسع اذا كنا نريد أن ننافس على لقب آسيوي أو حتى مراكز متقدمة في المونديال، وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين، ممن سبقونا في مثل هذا المجال، وإلا فإن الحال سيبقى على ما هو عليه من خلال الرضا بتأهل بشق الأنفس للعالمية بتحقيق مركز بين الثالث والرابع آسيويا، وكذلك حضور من أجل الحضور فقط لا غير في المونديال المقبل وما بعده أيضا.

*نقلا عن اليوم السعودية