علي عيسى الرئيس الذهبي لاتحاد كرة اليد

نبارك للجميع على تأهل منتخب رجال اليد لكأس العالم وللمرة الرابعة، انجاز غير مسبوق لاتحاد اليد بقيادة الرئيس الذهبي علي عيسى والذي عرف كيف يتعامل مع الاتحاد الآسيوي، ففي السابق كان لدينا منتخب قوي ولكنه يفشل في التأهل او حصد الانجازات، وبقدوم علي عيسى لكرسي الرئاسة استطاع أن يتعامل بكل حنكة مع الاتحاد الآسيوي والذي كان دائما ما يقف حجرة عثرة في وجه المنتخبات البحرينية ويمنعه من تحقيق اي نتائج ايجابية، ففي اكثر من مناسبة ظلمت المنتخبات البحرينية برغم وجود كوكبة من افضل اللاعبين في المنتخبات الوطنية انذاك، وعندما زال الخطر من الاتحاد الآسيوي استطاع الجيل الحالي ان يتوشح بالانجازات آخرها كان يوم الاحد عندما خسر وبشرف امام عمالقة قطر.

وقبل فترة ايضا حقق الاتحاد البحريني لكرة اليد إنجازا كأفضل اتحاد آسيوي في القارة، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية الحادي والعشرين والذي عقدت في المدينة التركية أنطاليا برئاسة الشيخ أحمد الفهد وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى وممثلي الدول الآسيوية في كرة اليد، وتم اختيار الاتحاد البحريني كأفضل اتحاد ليضيف هذا الإنجاز رصيدا جديدا إلى مملكة البحرين في سجلها الحافل بالإنجازات المشرفة وليعزز من مكانتها الريادية بين دول أكبر قارات العالم على المستوى الرياضي وتسلم رئيس الاتحاد الذهبي علي عيسى جائزة المركز الاول، بينما هناك اتحادات حتى لم تحقق اي بطولة.

الانتماءات لازالت حاضرة

لغة الاحتراف باتت هي السائدة الآن وبعيدا عن اي نظرة حمراء او زرقاء نجد أن بعضا من اعضاء مجلس ادارات الاتحادات وانتماءاتهم لازالت حاضرة لانديتهم، فمن المفترض أن يكون العضو حياديا ويبعد عنه الانتماء لناديه الذي اتى منه، فمن غير المعقول أن تكون عضوا وتقوم بتسهيل امور ناديك او تقف ضد النادي المنافس لانتمائك، فيجب أن تعامل جميع الاندية سواسية، فـالانتماءات مدمرة اذا لجأ كل عضوء اليها، فياليت كل مسئولينا في الاتحادات يتعلمون أن الرياضة خلقت للتقارب وليس فقط للتنافس ورفع الدروع والكؤوس.

همسة:

عبر عن استيائه من التصرفات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسيئين، هذا نص من بيان اتحاد الكرة، فقد قرر الاتحاد ايقاف سعد محبوب رئيس رابطة نادي المحرق، الكل يشيد بعقوبة الاتحاد لسعد محبوب، ولكن ايضا نتمنى أن لا تمر بعض التصريحات التي صدرت من اعضاء لاندية ضد الاتحاد ولجنة الحكام، اذ يجب أن يعامل الجميع سواسية، فالقانون واحد لا يفرق بين ناد وآخر او بين غني وفقير، ونتمى من رئيس الاتحاد الشيخ علي الذي نكن له كل المحبة والاحترام أن لا يقر على اي عقوبة قبل أن يطلع عليها بنفسه ويعرف حيثيات الواقعة كاملة.

*نقلا عن الأيام البحرينية