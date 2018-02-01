تسعى الفرق للحصول على بطولات خارجية بعد أن تملأ خزائنها من كؤوس ودروع المسابقات المحلية، وهذه أحلام مشروعة، فاللقب القاري على سبيل المثال مهم جداً للأندية والكرة الإماراتية.

هذه البطولات الكبيرة تحتاج إلى تحضير جيد ومدروس وتحتاج إلى وضوح، لأن الرؤية عادة ما تكون ضبابية حين تنافس الفرق على جبهتين، إحداهما محلية والأخرى خارجية.

فرق العين والجزيرة والوصل والوحدة تشارك في نسخة دوري أبطال آسيا لهذا العام في ظل تعقيدات كثيرة لم يستطع الاتحاد الآسيوي معالجتها، لذا فإن التحديات ستكون كبيرة، والتحضيرات يجب أن تكون بمستوى هذه التحديات.

عشاق الكرة الإماراتية على ثقة بأن الفرق المحلية ستبذل ما في وسعها من أجل تحقيق نتائج إيجابية في البطولة القارية، فمنذ 2003 أي بعد حصول العين على لقب النسخة الأولى بشكلها الجديد والفرق المحلية تطارد اللقب، ولكنها تخسر في المتر الأخير.

الإدارات مطالبة بوضع برمجة واضحة لفرقها تفصل بين التحضير للمسابقات المحلية والقارية حتى لا يحدث الإرهاق.

الأندية المحلية التي هي خارج المنافسات القارية عليها أن تتعاون مع لجنة دوري المحترفين من أجل توفير أفضل برمجة لفرق العين والجزيرة والوصل والوحدة، فمن حق أي فريق أن يطمح إلى ألقاب محلية وخارجية.

الرؤية الواضحة وتعاون الجميع يساعدان الفرق المحلية على تقديم أفضل ما لديها.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية