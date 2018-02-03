ملخص الأسبوع

ـ ما زلت عند رأيي بأن نجومية "لاعب" كرة القدم لا تعني ضمان نجاحه في موقع آخر "إداري أو فني"..

ـ مارادونا مثال يؤكد صحة ذلك.. بل من هو النجم الذي نجح "كلاعب" وسجل ذات النجاح في موقع "المدرب" أو "الإداري"؟ بصراحة لا يوجد..

ـ وصول منتخبي أوزبكستان وفيتنام إلى نهائي بطولة آسيا تحت 23 سنة، يعني أن هناك عملاً واهتمامًا مكثفًا في الدولتين بالفئات السنية، وربما يكون تهديدًا "مستقبليًّا" للدول الآسيوية المتقدمة في كرة القدم..

ـ الأسابيع المقبلة ستؤكد لنا إذا كانت التعاقدات الشتوية كانت "للكيف" أو "للكم".. شخصيًّا أعتقد أنها كانت "بالكم"، وأتمنى أن أكون مخطئًا..

ـ أحدث المدرب كارينيو تغييرًا إيجابيًّا واضحًا وتطور أداء الفريق الشبابي تحت إدارته الفنية، لكن "بعض" اللاعبين يخذلون هذا المدرب القدير بعدم تنفيذ توجيهاته!!

ـ رغم أن النصر والشباب أوضحا حقيقة تعاقد النصر مع المدرب الكرواتي يورتشيتش، إلا أن هناك من يبحث "وربما يستمتع" بالإثارة "الممجوجة" لدرجة إحداث فتنة!!

ـ تأخر المدرب دياز كثيرًا في منح الفرصة للوجوه الواعدة "المتميزة"؛ لأنه "أي دياز" سيبعدهم بمجرد وصول المحترفين الأجانب!!

ـ الوضع الحالي لفريق الفيصلي في سلم ترتيب دوري المحترفين، إضافة إلى تميز عروضه الفنية، وأخيرًا تعاقداته الإضافية على صعيد المحترفين الأجانب، عوامل تقول إن هذا الفريق بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى لخطف بطاقة آسيوية..

ـ من شاهد أداء فريق الرائد في كثير من مبارياته لا يصدق أنه يتذيل قائمة ترتيب دوري المحترفين!!

ـ غاب الهداف بانجورا ولاعب الوسط المتميز أمورا، ومع ذلك كان الرائد ندًّا قويًّا للهلال.. متى يحقق الرائد الفوز ليهرب من القاع؟

ـ لقاء أحد والاتحاد سجل أكبر حضور جماهيري في المدينة "16500 متفرج"، وكان بالإمكان أن يصل العدد لأكثر من 20 ألفًا لو كان هناك مدرجات "ولو متحركة" في الجهة المقابلة للمقصورة الرئيسة..

ـ إذا استمر أحد في دوري المحترفين فلا بد من هذه المدرجات التي تزيد من الحضور الجماهيري، وبالتالي تنتعش خزينة النادي..

ـ انشغل القدساويون بإخراجهم الهلال من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين فخسروا من الفتح بالأربعة!! هذه مشكلة الأندية السعودية..

*نقلا عن الرياضية السعودية