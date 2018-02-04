المنتخب بلا قائد

أحد أهم الأمور التي يفتقدها الأبيض في الفترة الحالية هو وجود قائد في صفوف الفريق يرفع من درجة الوعي والإدراك لدى اللاعبين حول مسؤولية ارتداء قميص المنتخب.

كما أن شخصيته تسهم في ضبط الأمور داخل الملعب وخارجه، إذ ما وجد الصلاحية في ذلك، وكان رئيس الاتحاد مروان بن غليطة أكد أن الأبيض يفتقد القائد.

وحاول زاكيروني معالجة ذلك بتقليد الشارة لأحمد خليل ومحمد أحمد أحياناً وشاهدنا مهند العنزي وتارة فارس جمعة، وعانى المنتخب تخبطاً على مستوى هذا الجانب في خليجي 23.

الكاريزما هبة لا يمكن تعلمها أو اكتسابها، تجدها مزروعة في أسماء محددة ولها مواصفات معينة، وغياب القائد في المنتخب مسألة تؤرق الجهازين الإداري والفني.

ويعد لاعب الوحدة إسماعيل مطر أحد هؤلاء الذين يمتلكون كاريزما القائد، ومن الجيد عودته إلى بعض من مستواه السابق وتألقه حالياً مع العنابي في الدوري، أيضاً هناك خصيف الذي يتمتع بهذه الصفات.

عودة إسماعيل مطر مهمة للمنتخب في المرحلة المقبلة، يكفي أنه اللاعب الوحيد الذي شاهدناه يذرف الدموع عقب وداعنا للتصفيات المونديالية، ونستشعر دائماً حجم المسؤولية لديه.

والانضباط ليس شعارات وتصريحات في المؤتمرات الصحافية، بل مسألة تتطلب الحزم داخل الأبيض، ولا بد من إبعاد كل من لا يقدر المسؤولية حتى لو كان بمستوى (النجوم).

*نقلا عن الرؤية الإماراتية