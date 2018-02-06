البذخ على اللاعبين واحتياجات المواطنين!

فى الوقت الذى تصرف فيه الدولة مليارات الدولارات واليورو والجنيهات لدعم السلع والبنزين، والإنفاق على البنية التحتية والطرق والكبارى والمدن الجديدة والإسكان.. الخ، وتحاول جاهدة استقطاع وتوفير كل جنيه للبناء والتطوير، نلاحظ أن البذخ ينتشر بقطاعات اخرى كثيرة منها الرياضة!. وأقصده هنا البذخ الذى يصرف على اللاعبين وغيرهم خلال موسم الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية، بحجة ان السوق الاقتصادية الرياضية تتطلب ذلك! ولو سلمنا بان ذلك صحيح عطفا على آخر تقرير صدر من الفيفا بأن حوالى ستة مليارات دولار ويزيد هى حصيلة ما تم إنفاقه فى بيع وإعارات وشراء اللاعبين عام 2018 بزيادة قدرها 32 بالمائة على عام 2017، فإن هناك فوارق بين ما يصرف على اللاعب الأجنبى ونظيره المصري، فهم يستثمرون فى البيع والشراء ويعرفون كيف يكسبون، اما نحن فنشترى ونبيع ولا نعرف كيف نسوق اللاعبين أو نكسب من ورائهم!.

أقول لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز لقد أحسنت صنعا بتوجيه اغلب ميزانية الوزارة للتشييد والبناء للملاعب وحمامات السباحة وأغلقت حنفية الإنفاق على سفر الفرق لقضاء معسكرات خارجية بحجة الإعداد، تاركين أماكن افضل داخل مصر لا يريدون إقامة معسكراتهم بها!. ختاما أطالب الاندية خاصة التى لا تلعب على بطولات محلية او عربية أو قارية بان تفعل مثلما تفعل اندية الجيش والشرطة التى وضعت سقفا لا يمكن تخطيه فى عملية بيع وشراء اللاعبين!

وفى الوقت الذى يحصل فيه لاعب الكرة على ملايين الجنيهات، نجد ان رجلا معاقا اسمه عبدالملك خليل من محافظة المنيا يعول نصف دستة من الأولاد ولا يجد قوت يومه لانه لم يتم تثبيته بمديرية الصحة منذ 16 عاما وكذلك لم يتسلم راتبه من 8 أشهر لان البنك حجز على راتبه حيث تعذر على الرجل دفع قيمة قرض اخذه من البنك بسبب سوء أحواله المالية وهو معاق! فبالله عليكم أليس هذا الرجل يستحق ان يكون له راتب وعمل وأسرة مثله مثل اى لاعب كرة فى بلدنا؟!

*نقلاً عن الأهرام المصرية