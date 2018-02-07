أكثر من 30 لاعبًا تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية بمساهمة كبيرة لجميع الأندية من قبل هيئة الرياضة.

هناك تغير واضح وكبير للعدد الأجنبي في كل الفرق وهذا الارتفاع لابد ان يصحبه ارتفاع ملاحظ ومشاهد للمستويات الفنية للفرق، فقد اصبح اللاعب الأساسي في دوري المحترفين السعودي هو اللاعب الأجنبي.

اذا ولع الدوري سيُصبِح قويا ومثيرا مما يؤدي الى ارتفاع المتابعة وزيادة الحضور الجماهيري خصوصا بعد السماح للعائلات بالحضور.

اعتقد ان الجولات القادمة ستكون اكثر إثارة ومتعة خصوصا ان الدوري على وشك النهاية والمنافسة بين الهلال والأهلي ستكون مستمرة، والجميل انهما مشاركان آسيويا أي ان مستوى التأثير واحد.

المختلف بالنسبة لهما ان الفرق المتبقية لهما ومدى طموح كل فريق وبعد التعاقدات الشتوية أصبحت الفوارق الفنية قريبة، وبالتالي لن يكون الهلال والأهلي بمأمن من الخسارة اذا اخذنا بالحسبان ان التعادل سيكون بحجم الخسارة ولعل اقرب دليل الموسم الذي لم يخسر فيه الأهلي ومع ذلك لم يحقق الدوري.

اعتقد ان نقطة التحول كانت في يد الهلال فترة المباريات المؤجلة والتي مثلت ١٢ نقطة لم يستطع ان يفرق فيها عن الأهلي، فقد فرط في الانفراد بالصدارة بعيدا.

استمرار المنافسة بين الهلال والأهلي في صالح الدوري ولكن على حساب مشاركتهما الآسيوية التي تبدأ بعد عدة ايّام، مما سيؤثر بشكل مباشر على حساباتهما الفنية خصوصا ان عدد اللاعبين الأجانب سيختلف بين المباريات المحلية والآسيوية.

نعود ونؤكد ان الزيادة في الدوري المحلي بالنسبة لعدد اللاعبين الأجانب ستتيح لهما الاستفادة من التدوير بين اللاعبين وهذه تمثل جانبا إيجابيا لهما ولكن هل كلا الفريقين يمتلكان إمكانية المنافسة بين المشاركتين؟

ديربي الغربية ووفق المعطيات فإن التعادل يعتبر مكسبا للاتحاد الفريق الوحيد من بين كل الفرق الذي حرم من فرصة الاستفادة من التعاقد مع أي لاعب اجنبي، وزيادة العدد فقد ظل على نفس عدد اللاعبين بالموسم الماضي أربعة فقط، ومع ذلك فإن الأربعة ليس هم الأربعة الذين أبدعوا بالموسم الماضي فهناك اختلاف للبعض منهم خصوصا كهربا والعكايشي.

مستوى الديربي فنيا لم يكن بذات الجودة المميزة للفريقين فقد افتقد للفرص والاهداف واعتقد ان التعادل وفق ما تم تقديمه من الفريقين عادل.

غدا لقاء ذو أهمية بين الهلال والنصر الذي يعتبر خارج المنافسة على لقب الدوري وخارج الضغوط والتعادل بالنسبة له خطوة جيدة لتعثر الهلال، وكما اسلفت فإن التعادل بالنسبة لأي مباراة للهلال والأهلي تعتبر بطعم الخسارة.

اعتقد ان المباراة ستكون جميلة بسبب ان المدربين سوف يركزان على اللعب المفتوح وهذا الأسلوب كفيل ببسط المتعة والإثارة على المباراة.

*نقلاً عن اليوم السعودية