الطريق لمونديال الأندية

عندما تسجل أربعة أندية من أنديتنا حضورها غداً وبعد غد على مسرح البطولة القارية في دوري أبطال آسيا، فمن المفترض أن تكون استعدّت ذهنياً وبدنياً لخوض المعترك القاري بصورة تضمن لها بداية جيدة، خصوصاً أن ضربة البداية في مثل هذا النوع من البطولات تحدد بشكل كبير مسار الفريق في المنافسة. فهل استعدّت إدارات الأندية وجهّزت نفسها لتحقيق تلك المعادلة، وماذا عن المنافسة المحلية هل تم إغلاق ملفها فعلياً أم أن وجود مونديال الأندية ظاهراً في أفق العاصمة يجعل أندية العين والوحدة والوصل لا تفكر سوى في اللقب المحلي المؤدي مباشرة إلى المونديال العالمي بأقصر الطرق وأقلها تكلفة وخطورة.

المشهد الذي تعيشه أنديتنا هذا الموسم يتكرر للمرة الرابعة مع استضافة الدولة مونديال الأندية، حدث ذلك في 2009 و2010 و2017 وسيتكرر هذا الموسم. نظرياً ومنطقياً وبحساب الأولويات، من الطبيعي أن يكون التواجد في مونديال الأندية أهم من عرش آسيا، وطالما أن الوصول للعالمية ممكن عبر بوابة البطولة المحلية، وطالما أن الوصول إليها يجنّب صاحبها المرور في طرقات آسيا الوعرة من غربها إلى شرقها، فمن المنطق اختصارها عبر الطريق المحلي السريع المؤدي للعالمية مباشرة. ويبقى السؤال ماذا عن التمثيل المشرّف للدولة.

كلمة أخيرة

مهما حاولنا تصنيف الأولويات فستبقى القناعة بين المهم والأهم تحددها إدارات الأندية ويترجمها اللاعبون في الملعب.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية