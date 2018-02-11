النصر شوط والهلال ٦٩

لعب النصر شوطاً رائعاً وتوجه بالتقدم ١ـ ‏٢ وأشعل الديربي السعودي الكبير بالهدف المبكر في الدقيقة الثامنة، ليكون رد الهلال بالاندفاع الهجومي مستحوذاً على المساحات ٦٩ في المئة والنصر ٣١ في المئة ويتوج هذا العمل الاستنفاري بهدف التعادل آخر ١٢ دقيقة بمجهود فردي للمغربي أشرف بنشرقي في أول مباراة له.

النصر بمدربه الجديد كرونوسلاف فاجأ منافسه بالهجوم والارتداد السريع مستثمراً ثغرات الأزرق الدفاعية وفرّط في هدف ثالث آخر الشوط الأول كان كفيلاً بأرقام أخرى!

والنصر ربما أول فريق سعودي يلعب بأجانبه السبعة بمن فيهم الاحتياطي عبدالمؤمن جابو الذي شارك بديلاً لفرجاني ساسي.

في المقابل غامر دياز مدرب الهلال بالمغربي بنشرقي الذي وصل الرياض قبل الديربي بيومين ومن المنطق أن يكون احتياطياً لكنه أفاد بهدف التعادل.

وتعرض سلمان الفرج للإصابة قبل مرور نصف ساعة فجاء محمد كنو خير معين في توازن الوسط.

من غرائب الديربي ركن النجم العالمي علي الحبسي احتياطياً وعدم وجود مكان للفنان أحمد الفريدي في النصر حيث تفرج النجمان على المباراة من دكة البدلاء.

وزاد الديربي في تأكيد ضعف مهاجمي الهلال بإهدار الفرص رغم الاستحواذ بنسبة مضاعفة في أغلب المباريات واكبه نزيف نقطي، وربما يكون للأجانب الجدد نصيب في إنقاذ البطل من غرائب مدربه دياز.

النصر حفظ توازنه بمباراة قد تعزز حظوظه في كأس الملك التي هي هدف رئيسه الجديد سلمان المالك.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية