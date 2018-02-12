كرة القدم الاردنية واعدة ..وطاردة لـ «المستهلكين»



قبل البداية لا بد من سرد جوانب تاريخية،، الكرة الاردنية عرفت اول بطولة دوري سنة 1944، وتواجدت أنديتها بمعظم البطولات الاسيوية على مر تطورها، والمنتخب الوطني توج مرتين بذهبية العرب، وكان قريبا من بلوغ كأس العالم وتعادل مع الأورجواي على أرضية ستاد سينتيناريو، قاهر البرازيل والارجنتين.

.. على منصات التتويج اعتلى الفيصلي القمة مرتين بكأس الاتحاد الاسيوي، وفعلها شباب الاردن مرة أيضا، وعربيا اضافة لذهبيتي المنتخب فإن الفيصلي حل في الوصافة ثلاث مرات وكان يستحق اللقب مرتين، والمنتخب النسوي هو الاول عربيا ويمضي بثقة نحو مونديال فرنسا..

.. هي كرة واعدة وتستند الى تاريخ، وتحظى بجماهيرية كبيرة في وقت تلهث اتحادات نحو مبادرات تحفيزية لجذب الجماهير، فهل يعلم السماسرة وأصحاب المصالح الخاصة، وبعض القائمين على الاندية، تلك القيمة الكبيرة؟.

ويبرز السؤال: من يصدر الى كرتنا لاعبين «مستهلكين» كروياً؟. وأين دور من يطلق عليهم مسمى المدير الفني من تلك المسألة؟ .. ومع نظرة سريعة للحاضر والماضي القريب لا نتذكر سوى القليل ممن أحدثوا الفارق، فيما الأكثرية عبء ومصاريف زائدة وقد يكون مستقرها الجيب المفتوح..

دون أدنى شك هناك حالة من السخط الجماهيري حول مستويات عديد المحترفين الذين يتم اختيارهم بمعرفة السماسرة، ويتم تقديمهم على هيئة محترفين مع انهم كتبوا السطر الأخير قبل خوض المغامرة الجديدة في ملاعبنا، وفِي نهاية الامر لا يحققون الفائدة المرجوة، وبنفس الوقت يغادرون بـ سبوبة لهم ولمن جلبهم.. وهنا بيت القصيد..

*نقلاً عن الرأي الأردنية