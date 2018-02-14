لماذا زاد الحضور الجماهيري؟

ربط البعض ارتفاع عدد الحضور الجماهيري في الجولات الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، بالسماح للعائلات بدخول الملاعب، وهذا مع احترامي ليس دقيقاً مع الاعتراف به (نسبياً) باعتباره تجربة جديدة.

ومن وجهة نظري الموثقة بحقائق دامغة، فإن تخفيض أسعار التذاكر سبب رئيس، لا سيما الموحدة منها التي تم تخفيضها إلى 20 ريالاً بعد أن وصلت إلى 50، وهو قرار يُحسب لتركي آل الشيخ رئيس إدارة الهيئة الرياضية.

والدليل الأقوى حضور الضعف وأكثر بعد تخفيض الأسعار، بينما مقاعد العائلات نحو ثلاثة آلاف في بعض الملاعب ولم تباع تذاكرها كاملة، ودليل آخر كلاسيكو النصر والأهلي قبل التخفيض حضر أقل من ثلاثة آلاف مشجع (2586)، ومهما كانت المبررات ومنها احتجاج الجمهور النصراوي على عمل الإدارة لا يمكن أن يصل الحضور إلى هذا العدد، مع التشديد على أن المباريات الجماهيرية والبطولية تكسر كل المعوقات.

والملاحظ أن مباريات غير جماهيرية تضاعف الحضور فيها بعد تخفيض الأسعار، وهذا تأييد لما طالبنا به كثيراً منذ سنوات في ظل تسابق الأندية على رفع الأسعار حتى وصلت العادية إلى 50 ريالاً، يضاف إليها سوء البيئة والخدمات والتبكير أكثر من أربع ساعات قبل بداية المباراة للفوز بمكان جيد.

وبالتأكيد يعتبر اقتراب حسم البطولة وبقية المراكز من عوامل التحفيز، لكنني أعيد وأكرر أن الأسعار عامل رئيس، وسيتضاعف الحضور بتحسين بيئة الملاعب والخدمات واختيار الوقت المناسب.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية