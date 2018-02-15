قراراتحاد الكرة السماح بدخول 300 متفرج كبداية فى مباريات الدورى هو بالتأكيد نوع من (المزاح) الثقيل المقصود منه التخفيف عن المواطنين والترفيه عنهم وأرجو ألا ينفذ عملياً. ذلك أن الذين يحضرون المباريات الآن بالفعل يقترب عددهم من ذلك الرقم باعتبارهم أعضاء فى النادى صاحب الملعب فما هو الجديد إذن؟! ثم هل ستكون الـ300 تذكرة درجة واحدة، أم تكون موزعة على مدرجات الملعب بفئات مالية مختلفة؟! وكيف سيتم التوفيق بين هذا العدد الهزيل من ناحية والطلب الهائل على التذاكر من ناحية أخرى؟!.

وتتزاحم التساؤلات.. مثلاً، ماهى أسعار التذاكر فى هذه الحالة ؟ لابد ألا يقل سعر التذكرة عن ألف جنيه، حتى يكفى دخل المباراة على الأقل لتغطية نفقات إيجار الملعب ومكافآت المنظمين، فضلاً عن مكافآت طاقم التحكيم (الآن 6 حكام لكل مباراة) يتحملها النادى صاحب المباراة حسب اللوائح. وأخيراً لو كانت المباراة تقام ليلا، فإن الإيراد لن يكفى بعد خصم هذه المصروفات لتغطية فاتورة الكهرباء للأضواء الكاشفة !!.

أغلب الظن إذن أنها مزحة أو لعله خطأ مطبعى سقط بسببه صفر وأن العدد الصحيح هو 3000 متفرج .

<< لقاء النادى المصرى البورسعيدى الأخير مع بطل زامبيا على ستاد المصرى الرائع ، كان مصدر فرحة لكل المصريين المحبين للمدينة الباسلة . وكانت جماهير بورسعيد أهم النقاط المضيئة فى تلك الليلة الجميلة .. علماً بأن للنادى المصرى مشجعين كثيرين فى كل المحافظات ، يتمنون له التوفيق فى المشوار الإفريقى ، فضلاً عن إنهاء الموسم المحلى ضمن المربع الذهبى للدورى حتى يواصل المشوار الإفريقى الموسم القادم بإذن الله .

<< الأهلى فريق صاحب شخصية مستقرة واضحة المعالم، تعتمد على قوام رئيسى ومجموعة من البدلاء الأساسيين، تضمن له (الاستقرار) الفنى وعدم التعرض لهزات فى المستوى أو النتائج. إلا أن أهم عوامل نجاحه هو (استقلال ) الإدارة الفنية للفريق عن الإدارة العليا للنادى، وهو مالا نراه بكل أسف فى الغالبية من فرق المسابقة.. هذا الكلام ربما يبدو سهلا، لكنه فى الحقيقة غاية فى الصعوبة عند التطبيق!.

<< الرياضيون يقولون للرئيس السيسى، نحن جميعاً وراء قواتنا المسلحة الباسلة، نشد من أزرهم فى معركتهم الفاصلة لاستئصال الإرهاب من أرض سيناء.. والنصر لمصر بإذن الله.

*نقلاً عن الأهرام المصرية