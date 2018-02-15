لاعب بمائة مليون جنيه..

** قد يكون صلاح محسن لاعب الأهلى الجديد يمثل بانتقاله من إنبى أكبر صفقة فى تاريخ الكرة المصرية (37 مليون جنيه نفس رقم فانلته ).. لكن هناك لاعبا ثمنه أكبر وفقا لما عرضه أحد الأندية الصينية، وهو حسين الشحات نجم المقاصة المعار إلى العين الإماراتى.

** فى حقبة السبعينيات عرض التليفزيون الأمريكى مسلسلا من مسلسلات الخيال العلمى، من بطولة ستيف أوستين، ويحكى المسلسل عن تعرض رائد فضاء تابع لوكالة ناسا، لحادث خطير، وينجح العلماء فى إنقاذه لتصبح قواه خارقة، تذكرت هذا الخيال العلمى حين علمت أن أحد الأندية الصينية عرض شراء حسين الشحات من المقاصة بمبلغ ستة ملايين دولار مقابل انتقال الشحات، وقد أعلن ذلك اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادى المقاصة، وأضاف بأنه تلقى أربعة عروض لشراء حسين الشحات.

**هذا العرض الصينى يعنى أن نجم العين قيمته السوقية تجاوزت المائة مليون جنيه.. وهو ما أشار إليه رئيس المقاصة أيضا، مشيرا إلى أن الأهلى الذى يرغب فى ضم حسين الشحات مقابل 680 ألف دولار بالإضافة إلى التعاقد مع قلب الدفاع أحمد سامى على أن تتضمن الصفقة الاستغناء عن جون أنطوى رأس الحربة المعار للمقاصة.

** كرة القدم فى الصين لم تتقدم بقدر ما أنفقته الأندية ورجال الأعمال على اللعبة منذ أن دعا الرئيس الصينى شى جينبينج إلى استضافة كأس العالم 2050 واعتماد خطة لإنشاء 20 ألف أكاديمية وتسمح لثلاثين مليون تلميذ فى المدارس الابتدائية بممارسة كرة القدم فى السنوات الأربع المقبلة.. كما أنفقت الأندية الصينية على شراء اللاعبين الأجانب بداية هذا الموسم 440 مليون دولار متقدمة على الأندية الإنجليزية.

**كان حسين الشحات لمع فى المقاصة، وها هو يتألق مع العين فيما اعتبر أهم وانجح صفقات الشتاء فى الأندية الإماراتية، وهو سجل ستة أهداف فى 6 مباريات، ومعروف عن الشحات أن مهاراته تكمن فى تحركاته، وفى نزعته الهجومية، وهو من نوعية اللاعبين الذين يتسلمون الكرة ويمررونها، ويحصل عليها سريعا من زميله بفضل تحركه فى المساحة الخالية، وهو أيضا يتميز بسرعة الجرى بقدر ما يتميز بسرعة التصرف، لكن حسين الشحات لم يلعب وحده فى المقاصة ولا يلعب وحده فى العين، وهذا التألق يرتبط بالأداء الجماعى للفريقين بالدرجة الأولى، ثم أن الشعور بالبهجة والسعادة يصبغ أداء حسين الشحات مع العين.. وتابعوا كيف يتحرك ويمرر ويجرى كأنه عصفور يغرد ينتقل بين أغصان الأشجار.

**قليلون هم اللاعبون الذين يثبتون نجاحهم من اليوم الأول ومن المباراة الأولى ومن اللمسة الأولى للكرة، بعضهم يحتاج إلى فترة جس نبض، وبعضهم يحتاج إلى فترة تعارف، وبعضهم يحتاج إلى ثقة، لكن حسين الشحات نجح مع العين منذ المباراة الأولى.. فأين يتجه بعد ذلك.. هل يطلب المال فى الصين أم يطلب الأضواء فى الأهلى.. أم يطلب البقاء فى العين باعتبار أن مال الصين مثل الحاجب لا يعلو فوق الأهلى ولا فوق العين؟!

سوف يحدد حسين الشحات وجهته فيما بعد.. فهو صاحب القرار.

*نقلاً عن الشروق المصرية