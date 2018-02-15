فوز وحيد وتعادل وخسارتين إحداهما مقبولة والأخرى قاسية هي محصلة نتائج أنديتنا الأربعة في الجولة الأولى لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا، الفوز الوحيد كان بتوقيع الجزيرة الذي خالف التوقعات عندما حقق العلامة الكاملة وتصدر مجموعته، والفوز الوحيد لأنديتنا رافقه أداء رجولي ومستوى راقٍ للعالمي ولفخر العاصمة، وكانت نقطة التعادل التي عاد بها الزعيم العيناوي من معقل الهلال السعودي، إيجابية بكل المقاييس في حسابات المنافسة ومنطقها من خلال تفادي الخسارة في ضربة البداية، وحالت الخبرة في أن يحافظ الأمبراطور الوصلاوي على تفوقه ليخسر في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

الوصل لم يكن يستحق الخسارة قياساً بالأداء الذي قدمه الأصفر في الشوط الأول بالتحديد، وكان الزعيم قريباً جداً من العودة بالنقاط الثلاث من الرياض لو نجح السويدي بيرغ في استغلال الفرص التي أتيحت له، وباستثناء السقوط المرير لفريق الوحدة الذي تعرض لخسارة قاسية في طشقند، فإن المحصلة العامة لممثلينا في دوري الأبطال تبدو جيدة، حتى وإن كانت فرقنا حققت أربع نقاط من مجموع 12 نقطة، وهو الأمر الذي بالإمكان تجاوزه في الجولات القادمة، بشرط أن تمنح إدارات الأندية الاهتمام والأولوية التي تستحقها المشاركة القارية.

كلمة أخيرة

فرقنا قادرة على التفوق والتألق والذهاب بعيداً في المنافسة، متى ما قررت إدارات الأندية ذلك.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية