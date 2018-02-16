إياك تفهمنى صح.. عقوبة كريم.. تعيد الجماهير

لم أكن أنوى التحدث فى عقوبة كريم شحاتة الإدارى، فهو مدير الكرة بنادى نجوم المستقبل، وفى الوقت نفسه إعلامى من أصحاب الكلمة التى تؤكد دائمًا على الانصياع لقرارات الحكام، حيث يكفى مجرد الاعتراض من أى فرد فى جهاز فنى لجلب مشاكل فى الملعب، يتبعها عدم رضا الجماهير طبعًا!

حقيقة لم أتناول عقوبة كريم شحاتة لأنها وحدها تكفى، ثم لأنه مع إعلانها لم يخرج محتجًا، ولا معترضًا، ثم لأن كريم ليس وحده الذى يخلط الأوراق!

أقصد بخلط الأوراق، أن تكون إداريًا وإعلاميًا.. و.. و.. إلخ.. إلخ.. يا أخ!

لكن.. لأننى استمعت لحوار فى برنامج كريم الإذاعى ومعه سامى الشيشينى، يقول: «لم أضرب، أو أحاول الاعتداء على الحكم، وبالطبع حكى الشيشينى واقعة أخرى عن حكم تقصده وكتب فيه للمسابقات أنه ضربه»!

يا حضرات.. هنا.. تبدأ الحكاية!

نعم.. فالحوار الذى سمعته كان سيتجه نحو السخرية، لولا أن كريم «لملم» الأوراق، وقال للحضور بلاها كلام عن الحكاية دى.. لأننى قدمت «C.D» يؤكد أننى لم أقترب من الحكم، لكنه قال مش أنا اللى ضربته!

• يا حضرات.. لا أعرف لماذا كان جو السخرية والضحك!

حقيقة هى حكاية لا تمر سريعًا اللهم إلا كما بدأت معكم أن يرتضى كريم بـ«العقوبة»، كما فعل فى البداية، ثم اعتبار ما هو قادم كله مثل عقوبة كريم، فلا يمكن عودة تغليظ العقوبة لأنه كريم شحاتة، ثم مع آخرين تكون الرأفة، أو عدم الرؤية!

• ياحضرات.. توجيه عقوبة لأحد العاملين بالحقل الكروى.. وهو اسم معلوم لكونه «إعلاميًا».. يعنى أن القادم يمكن أن يكون أفضل بشرط أن يراعى الحكام ومراقبو الحكام والمسابقات وكل العاملين بالرقابة الدقة والحق قبل كل شىء.

صدقونى.. على الرغم من أنى زعلان حبتين من سخرية من يرون أنهم أصدقاء كريم شحاتة، إلا أننى كما قلت أؤكد أن لخبطة الإعلام بالإدارة لم يكن كريم شحاتة المتسبب فيها، بل هى التى فرضت على الوسط!

• يا حضرات.. الخطورة كلها تكمن فى هذا «الخلط».. الذى وعلى ما أذكر كان محظورًا، حين تم تحديد المهام قبل انتخابات الأندية والاتحادات!

هل.. تذكرون؟!

هل أعيد عليكم ما قيل، حين علمنا وسمعنا وقالوا.. وكتبنا، لن يكون هناك خصوم، وهم الحكام فى نفس ذات الوقت!

• ياحضرات.. نحن الآن فى بداية الطريق، ونحتاج لدفع شعار أكون أو لا أكون!

طبعًا لأن القانون وتطبيقه هو الفيصل الوحيد فى عودة الجماهير.. فهل يطبق القانون على الكل؟!

افعلوها الآن أو لا تتحدثوا عن عودة الجماهير ..

أرجو ألا تفهمنى صح لأن كريم شحاتة ليس وحده!

*نقلاً عن اليوم السابع المصرية