مقاسات إدارية

يشكل التغيير المدروس عاملاً من عوامل الاستقرار، ويساعد على تحقيق التقدم في كثير من الأحيان، في حين يعد التغيير العشوائي عنصراً رئيساً من عناصر خلق الفوضى، وبالتالي يعطل مسيرة الرياضة ويشل حركتها.

هناك مجالس إدارات تعمل من أجل الحركة الرياضية وليست لها مصالح شخصية، وهذا النوع يعمل على إحداث التغيير الذي يخدم المصلحة العامة. على سبيل المثال، لا يقوم المجلس بتفصيل الهيكل الإداري للمؤسسة على مقاسات أعضائه وإمكاناتهم، بل تتم الهيكلة بناء على متطلبات موضوعية.

هذا النوع من المجالس يثري العمل ويترك لأي مجلس جديد هيكلاً يخدم المصلحة العامة وليس الأشخاص.

في الجانب المعتم، هناك أشخاص يأتون إلى الإدارات فيقومون بحركات بهلوانية في التغيير من أجل لفت الأنظار وليس من أجل تحقيق منفعة للمؤسسة التي يشرفون عليها. مثل هؤلاء يشكلون عبئاً ثقيلاً على الوسط الرياضي، لأنهم يعبّدون الطريق لأنفسهم وليس للرياضة. سِمة هؤلاء التغيير العشوائي وتحجيم الكفاءات ومنح الفرص للطبالين الذين ترتفع أسهمهم خلال فترة هذه المجالس.

هناك نوع آخر يود أن يخدم المصلحة العامة، لكن خبراته لا تسعفه، فتأتي الأخطاء عفوية، منها يؤثر سلباً في المسيرة الرياضية.

من المهم جداً، أن تتجنب مجالس الإدارات عملية «تفصيل» الهيكلة على قياسات فردية قصيرة العمر وليس لتلبية متطلبات المصلحة العامة.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية