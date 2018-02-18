الحكام الأجانب ضرورة

طالبنا كثيرا الاستعانة بحكام من الخارج لإدارة بعض المباريات درءا للشكوك وإبعاد حكام الكرة عن الضغوط الجماهيرية والإعلامية، وهناك من يظن أنه من المعيب إسناد مباريات لحكام أجانب وكأنه لا يعمل به في الكثير من البطولات في منطقتنا، وشهدت الجولتان الماضيتان من الدوري أخطاء تحكيمية ساهمت في قلب النتائج وتحديدا في عدم احتساب ركلات جزاء صحيحة، فأصبح من الضرورة بعد ان اشتد الصراع على بطولة الدوري الممتاز اتخاذ هذا القرار وتطبيقه على جميع الفرق بعدما دخلت المنافسة في جولات حاسمة تحدد البطل والفرق المتصارعة على البقاء في الدوري الممتاز.

> لا نقلل من كفاءة حكامنا المحليين ومنهم من يحمل الشارة الدولية «حكام ساحة ومساعدين»، ولكن نقولها من أجل تقويم الأخطاء إن الموسم الحالي شهد أخطاء من الحكام أضرت ببعض الفرق، كما أن البعض منهم اتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لانتقاد بعض الفرق وتبرير الأخطاء، وعلى لجنة الحكام ممثلة برئيسها الجديد عارف أبل منع الحكام من الإدلاء بتصريحات في أي وسيلة إعلامية، ويهمنا حقيقة أن يكون عمل اللجنة منظما حفظا لخصوصية حكام الكرة.

> لا يوجد عندنا لاعبون محترفون! هم لاعبون لسد النقص لا يتميزون عن لاعبينا المحليين باستثناء مهاجم الكويت العاجي جمعة سعيد وهو في نظرنا اللاعب الوحيد الذي يستحق اسم محترف إلى جانب النجم فراس الخطيب الذي انتقل إلى أكثر من فريق لكنه الآن في مرحلة الابتعاد عن الكرة، والمستغرب أن القادسية والعربي صاحبي القاعدة الجماهيرية العريضة «فشلا» في الموسم الحالي في اختيار عناصرهما المحترفة، والقادسية لعب أكثر من مباراة وجميع لاعبيه الأجانب في الاحتياطي.

*نقلاً عن الأنباء الكويتية