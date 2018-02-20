صراع الكبار محلياً وآسيوياً

منذ الجولة الأولى لدوري المجموعات الآسيوية التي انطلقت الأسبوع الماضي، ونحن نكرر مشاكلنا التي تضاعف الضغوط على أنديتنا دون أن نستفيد من سلبيات الماضي، رغم تساوي الفرص والظروف والضغوط بين أندية غرب القارة.

والمؤسف أن كثيرين يثقلون كاهل اللاعبين والمدربين فتكون النتائج سلبية، وأهم مشاكلنا أننا نتعامل مع أنديتنا وكأنها فقط من تعاني من تداخل المباريات في القسم الأخير من الدوري وبداية المشوار الآسيوي.

والأكيد أن الفريق الذي يتطلع لألقاب محلية في هذا التوقيت ويلعب آسيوياً أكثر قلقاً، ما يحتم عليه التركيز أكثر على الجانب المحلي طمعاً في الألقاب، آملاً أن تخدمه الظروف ويلحق بمباريات الإياب آسيوياً.

لكن بعض المدربين يبالغون في التدوير وإراحة بعض النجوم خشية الإصابات، وهذه الحسابات لها تأثيرها على اللاعبين، لا سيما أن الجماهير لا ترحم، والإعلام بشكل عام يواكب الصخب.

ولذا يفترض أن تكون الرؤية واضحة لدى الأندية في تعاملها مع هذه الظروف، كي يكون التفاعل الإعلامي والجماهيري أكثر اتزاناً.

وفي النسخة الحالية تتساوى ظروف الهلال والأهلي السعوديين والعين الإماراتي، بينما فقد الجزيرة الأمل في الدوري المحلي، ويعتبر الأهلي الأفضل في الجولة الأولى بالفوز، ومن حسن حظ الهلال والعين أن منافسيهم في المجموعة تعادلا أيضاً وبالتالي جميع الفرق بنقطة واحدة.

لابد أن نعي أن فرق شرق القارة تواجه الظروف نفسها، لكنها أكثر احترافية في التعاطي معها.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية