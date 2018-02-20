< تحية واجبة وتعظيم سلام لقواتنا المسلحة وشرطتنا المقاتلة على ما يفعلونه بسيناء، ويكفيهما فخرا أنهما أبطلا مفعول قنابل ومتفجرات وزنها تخطى 2طن ونصف الطن من مواد شديدة الانفجار تسمى c4 يصل سعرها إلى 383مليون جنيه، لعن الله من صنعها وخبأها وأنفق عليها، وأقول لجيشنا وشرطتنا تسلم الأيادى ربنا يحفظكم.

< محمد صلاح نجم مصر المحترف فى ليفربول الانجليزي، أراه قدوة حسنة فى أفعاله وأقواله وسلوكه وعاداته وتقاليده ومهارته، لقد أجاب صلاح عن أسئلة مذيع إنجليزى بمنتهى التواضع والثقة، فعندما سأل المذيع صلاح عن رأيه فيما يفعله الجيش والشرطة بسيناء، لم يجب صلاح مباشرة ، بل سأل المذيع هل أعجبتك أهدافي، قال المذيع نعم كلها حلوة، وآخرها الأروع، هنا ابتسم صلاح وأجاب بهدوء إن كانت كل أهدافى حلوة وآخرها الأروع، فالروعة كلها فى اتحاد الجيش مع الشرطة لإحراز الهدف الأسمى وهو القضاء على الإرهاب لأن ذلك هدف شعب وفوز دولة وانتصار لبطل أحبه وأفتخر به وهو الرئيس السيسي، وعندما سأله المذيع ان طلبك الجيش الآن ماذا تفعل أجاب بسرعة سأترك كل شيء وأذهب له فورا، وعن تبرعاته للخير، قال هذا واجبى نحو بلدي، هذا هو لاعب مصرى اسمه محمد صلاح حفظه الله لأهله وبلده.

< غريبة هى أسعار اشتراكات الاندية، إليكم أسعار بعضها وأترك لكم الحكم والتعليق وأترك للمسئولين التعقيب, الجزيرة 800 ألف جنيه, سبورتنج وسموحة إسكندرية 400 ألف، هليوبوليس 375 ألفا، الصيد القاهرى 300 ألف والإسكندرية 200 ألف، الأهلى 350 ألفا والزمالك 150 ألفا ممكن يرفعها الى مئتين، الزهور 180 ألفا ووادى دجلة مثله والشمس 100 ألفا، فبالله عليكم كيف يتسنى لأسرة مكونة من 4 أفراد أن تشارك بأى ناد ولو بالتقسيط الممنوح للمعارف فقط!

< قال لى زميل هل علمت بان الكابتن حسام البدرى سيجدد تعاقده مع الأهلى بـ 600 ألف جنيه شهريا، قلت لازم البدرى يكون أغلى من أى لاعب، إيه يعنى 7 ملايين بالسنة لمدرب بيكسب بطولات، مش أفضل من اجنبى بياخذ دولارات ويخسر! إجابتى صدمت زميلى وجعلته يشتاط غيظا وانصرف!

*نقلاً عن الأهرام المصرية