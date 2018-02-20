بعد نهاية مباراة العين والوحدة في كأس الخليج العربي، تحدث حارس مرمى العين خالد عيسى إلى قناة دبي الرياضية عن مواضيع عدة، منها فلسفة المدرب وخطط الفريق للمستقبل، وشرح أيضاً بعض أسباب خسارة فريقه.

عن الضغوط التي يواجهها الزعيم بسبب كثرة مشاركاته المحلية والقارية، رد الحارس الشجاع بطريقة مقنعة جداً، حيث قال إن فريقه معتاد على هذه المشاركات و«الضغوط» ليست سبباً.

ما زال كثيرون يعدون ضغوط المشاركات الخارجية أهم أسباب التراجع محلياً، وهذا المفهوم يجب أن يحذف من قائمة الأسباب، لأن المشاركة الآسيوية هدف للفرق الكبيرة، والكبير لا يئن من مثل هذه الضغوط.

أصاب خالد عيسى الهدف في هذا التصريح. كانت رسالته واضحة لا تحتاج إلى مزيد من التفسير.

في الجانب الآخر، عبّر الحارس الدولي عن حزنه من تصرف بعض جماهير الوحدة التي حاولت الإساءة إليه في المباراة، وخاطبهم بأدب بأننا «عيال ناس، وأنتم عيال ناس»، هذه رسالة أخرى تدعو إلى أهمية التعامل الحسن مع اللاعبين. مضمون الرسالة أن تبرز الروح الرياضية على المدرجات وليس سواها.

الرسالة القوية الأخرى في التصريح، كانت موجهة إلى لجنة الانضباط، حيث طالب عيسى بإنزال أقسى العقوبات بالمشجعين الذين يتصرفون بطريقة سيئة تجاه اللاعبين.

رسائل عيسى، مهمة، وعلى كل طرف أن يتعامل معها بموضوعية ومهنية أيضاً.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية