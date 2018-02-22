الخسارة في عالم الرياضة ليست بالعملية الاستثنائية في مجال معروف عنه أنه متقلب ولا يستقر على حال، وللخسارة درجات منها ما هو مقبول، ومنها ما هو محزن، ومنها القاسي، وفي النهاية الخسارة واحدة مهما اختلفت الأسباب وتباينت، وما تتعرض له أنديتنا هذا الموسم على صعيد دوري أبطال آسيا يتضمن جميع مشاهد الخسارة، فخسارة الجزيرة أمام أهلي جدة غير مستحقة قياساً بالأداء والمستوى الذي قدمه فخر العاصمة، بينما الخسارة التي مني بها الوحدة أمام الدحيل وهي الثانية للعنابي على التوالي غير مبررة، مقارنة بالأداء المتواضع لفريق يملك أفضل من ذلك بمراحل.

الوصل لم يكن أفضل حالاً من الوحدة، وهو يتلقى الخسارة الثانية له أمام ناساف الأوزبكي، في الوقت الذي جانب الحظ الفريق العيناوي الذي كان يستحق أكثر من نقطة التعادل أمام الريان، وفي المحصلة النهائية لأنديتنا بعد نهاية الجولة الثانية أصبحت هناك قناعة تامة، بأن مردود أنديتنا باستثناء العين لا يمنحنا مساحة للتفاؤل في المقبل من الجولات، ليس لأن الآخرين أقوى أو أفضل منا فنياً، ومن يعتقد بذلك فهو مخطئ، بل لأن إدارات أنديتنا تهتم بالمنافسة المحلية على حساب واجب تمثيل الوطن.

كلمة أخيرة

أزمة فكر أو أزمة ثقافة .. هذا ما تعاني منه رياضتنا وجعل من أنديتنا تتصارع محلياً وتستسلم خارجياً والمحصلة 5 من 24.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية