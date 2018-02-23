إقالة دياز وتغريدة الرئيس

من الصعب جداً إقالة مدرب فريق يتصدر الدوري قبل نهايته بخمس جولات في طريقه للدفاع عن نجاحات العام الماضي ما لم تكن المبررات قوية، وهذا يؤكد جرأة إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد بإقالة الأرجنتيني رامون دياز بعد أن تكررت أخطاؤه وبات يشكل خطراً على مسيرة الفريق للمحافظة على لقبه وبداية آسيوية سيئة بتشكيلة وتبديلات غريبة طبق الأصل للمباراة التي سبقتها محلياً.



والواضح أن ردود الفعل الغاضبة ارتبطت بتغريدة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أثناء مباراة الهلال والاستقلال الإيراني «بدأت أشك أن دياز يريد الاستمرار».



والأكيد أن التغريدة تتيح التأويلات أمام مختلف الميول والمتربصين بفرصة ثمينة تواكب شهرة وظروف الهلال، لكنني أجزم أن رئيس الهيئة لا يمكن أن يوجه بإلغاء عقد مدرب ناد لأمور فنية، دون إغفال حقه في معاقبة من يتجاوز القوانين علناً.



إقالة دياز كانت متوقعة، وربما أن الإدارة تأخرت في ظل تكرار أخطائه وغرائبه، وكنت ممن انتقدوه منذ العام الماضي حول تعامله الغريب مع خربين وخيبري ومختار والحبسي والشلهوب وقناعته بماتياس وعدم جلب مهاجم صريح وركن لاعبين محليين طلبهم في الصيف، وخسارة مباراة الإياب أمام أوراوا وأسلوب التدوير في مباريات دورية مهمة.



الهلال كرر ما عمله العام الماضي مع اختلاف التوقيت، مستعيناً بمدرب الأولمبي خوان براون الذي يعرف الفريق جيداً ونجح في البطولة العربية (فنياً).

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية