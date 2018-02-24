أسماء ومعان

* يون يوكوهيل السفير الكوري الجنوبي الجديد: أمنيتك بأن يكون لديكم محمد صلاح للوصول لشهرة مصر في كرة القدم وسام وشرف وتقدير للكرة المصرية.
* وزارة الشباب واللجنة الأولمبية المصرية: أين مصر من المشاركة في دورة الألعاب الشتوية المقامة حاليا بكوريا الجنوبية للأسوياء والمعاقين.. مش عارف يمكن منتظرين الفئة الثالثة من أجل المشاركة ولا برادنين.
* محبو الوزير خالد عبدالعزيز علي الفيس بوك: أثبتم ان للنفاق أصولا تخطت كل الحواجز الزمنية والعبقرية صحيح اللي اختشوا...!!
* اللجنة الأولمبية : ما هي حكاية المؤتمرات الصحفية التي تتم لبعض الصحف والقنوات الخاصة.. خاصة فقط.
* مديرية الشباب والرياضة بالشرقية: ما هي مخالفة "أمين صندوق نادي الرواد".. أفيدونا أفادكم الله.
* نادي الرواد بالعاشر من رمضان: أصبحتم "رواد" في عدد محاضر الشرطة المحررة ضد مجلسكم بقسم شرطة العاشر.
* مركز شباب الجزيرة: تم بناء الفرع الثاني بمدينة 6 أكتوبر عقبال نادي الزمالك الذي مر عليه 3 رؤساء منذ قرار انشاء الفرع الثاني ولم يحدث.
*نقلاً عن المساء المصرية