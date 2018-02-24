أسماء ومعان

* يون يوكوهيل السفير الكوري الجنوبي الجديد: أمنيتك بأن يكون لديكم محمد صلاح للوصول لشهرة مصر في كرة القدم وسام وشرف وتقدير للكرة المصرية.

* وزارة الشباب واللجنة الأولمبية المصرية: أين مصر من المشاركة في دورة الألعاب الشتوية المقامة حاليا بكوريا الجنوبية للأسوياء والمعاقين.. مش عارف يمكن منتظرين الفئة الثالثة من أجل المشاركة ولا برادنين.

* محبو الوزير خالد عبدالعزيز علي الفيس بوك: أثبتم ان للنفاق أصولا تخطت كل الحواجز الزمنية والعبقرية صحيح اللي اختشوا...!!

* اللجنة الأولمبية : ما هي حكاية المؤتمرات الصحفية التي تتم لبعض الصحف والقنوات الخاصة.. خاصة فقط.

* مديرية الشباب والرياضة بالشرقية: ما هي مخالفة "أمين صندوق نادي الرواد".. أفيدونا أفادكم الله.

* نادي الرواد بالعاشر من رمضان: أصبحتم "رواد" في عدد محاضر الشرطة المحررة ضد مجلسكم بقسم شرطة العاشر.

* مركز شباب الجزيرة: تم بناء الفرع الثاني بمدينة 6 أكتوبر عقبال نادي الزمالك الذي مر عليه 3 رؤساء منذ قرار انشاء الفرع الثاني ولم يحدث.

*نقلاً عن المساء المصرية