تسريب عقد البدرى

> تسريب عقد حسام البدرى المدير الفنى للأهلى أثار بلبلة داخل جدران القلعة الحمراء حيث يعكف النادى حاليا حول الأسباب التى أدت إلى ذلك، ومعرفة من هو المتسبب فى ذلك الأمر، وان حدث ذلك فهى واقعة قد تكون غريبة على الأهلى الذى دائما مايلتزم بالسرية فى تعاقداته مع أبنائه.

> موضوع تجديد عبدالله السعيد مع الأهلى وصل إلى طريق مسدود بعدما رفض اللاعب كل محاولات الأمناء حتى يمضى عقداً مع النادى لمدة موسمين خاصة وان العقد سينتهى مع الأهلى رسمياً فى نهاية الموسم الحالي، والمشكلة تتمثل بان اللائحة الخاصة لفريق الكرة الأول هى حصول اللاعب صاحب الفئة الأولى على مبلغ 5 ملايين جنيه، بالاضافة إلى تحمل اللاعب ضرائب العقد، فالمشكلة تتمثل بانه اذا وافق الأهلى على رفع قيمة المقابل المادى لـ 8 ملايين جنيه فى الموسم ففى تلك الحالة سوف يترتب عليه تعديل لائحة الفريق الأول، وتلك هى المشكلة التى تواجه الأهلى مع اللاعب الذى يريد الرحيل والاحتراف الخارجى بعد كأس العالم بروسيا.

> أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق لوادى دجلة أكد حصوله على عقد لتدريب فريق 19 سنة لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى بدءا من الموسم المقبل وأتمنى أن يوافق ميدو على تلك التجربة التى ستساعده فى مشواره التدريبى مستقبلا، خاصة وأنه من أصغر المدربين سناً الذين تولى مهمة تدريب الفريق وأمامه الكثير لكى تزيد خبرته التدريبية .

> رحيل نجم بايرن ميونيخ الجناح الهولندى أربين روبين (34 عاما) عن النادى فى نهاية الموسم الحالى قد يفتح الطريق لانتقال محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى إلى المانيا بعدما اشارت صحيفة »أكسبريس« الانجليزية إلى أن النادى الالمانى سيدخل فى مفاوضات جادة مع الفرعون المصرى من أجل نيل خدمات محمد صلاح الذى أصبح أهم لاعبي، البريمدلييج خلال هذا الموسم.

*نقلاً عن الأهرام المصرية