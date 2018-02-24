«المحترفين».. ثقافة جديدة

في معظم دول العالم أصبحت لعبة كرة القدم ثقافة وجزءاً من حياة الشعوب، تؤثر في السلوك الفردي والجمعي، وتلعب دوراً مهماً في تنمية عجلة الاقتصاد، كما تُشّكل بيئة آمنة للشباب وتبعدهم عن الانحراف لأن اللعبة الشعبية تمنح الأفراد فرصة لتصريف طاقاتهم بالصورة الإيجابية في الملاعب أثناء التشجيع أو المتابعة.

مبادرات لجنة دوري المحترفين خلال المنافسات المحلية، تأتي في إطار تشكيل ثقافة جديدة، تكمن هذه الثقافة في نشر فوائد كرة القدم، فعلى سبيل المثال، أن مبادرة التبرع بالدم في الأسبوع الـ 17، تنقل فوائد اللعبة من الملعب إلى المستشفيات والمدن الصحية ومن الأصحاء إلى المرضى.

عندما تسهم اللعبة الشعبية في مثل هذه الأمور الحيوية، تكون الـ 90 دقيقة، زمن المباراة، جزءاً من اللعبة وليس كلها.

هذه المبادرات الخلاّقة التي تربط لعبة كرة القدم بالمجتمع وتطلعاته وتضيف نشاطاً إلى رصيده، في حاجة إلى زخم إعلامي، فلجنة دوري المحترفين ليس بمقدورها وحدها نشر هذه الثقافة ما لم يتعاون معها الجميع من مؤسسات القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد.

مطلوب من اللجنة نفسها تطوير مكتبها الإعلامي وإخراجه من العمل التقليدي إلى الإبداعي، حتى يتمكن من الاستجابة لهذه المبادرات.

تستحق لجنة دوري المحترفين الثناء، لأنها أطلقت في -عام زايد- مبادرات تجسد نهج الخير والمحبة وتجسد شعار «البيت متوحد».

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية