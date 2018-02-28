رسالة وثقافة العم خلف

عجبني كثيراً التفاعل الإعلامي مع (السبعيني) العم خلف البلوي الذي شارك في ماراثون الرياض الدولي وأكمل المسافة 21 كم التي خصصت للمحترفين بينهم عالميون.

والأجمل كانت في رسالة العم خلف وهو يتحدث بانشراح وأريحية مبيناً أن رشاقته تعود للانضباط الغذائي وأوقات النوم وأنه يأكل التمر ويشرب اللبن ويعيش بين الإبل، ولكنه يحرص على المشاركة في السباقات.

وجذب الأنظار هذه المرة أكثر من أي وقت مضى لعوامل عدة، حيث كان من الأوائل الذين سجلوا في السباق واستثمر (السوشيال ميديا) بمقطع تدريبي ترك صدى كبيراً، فزاد في أهمية الماراثون، وجاء التفاعل بليغاً من تركي آل الشيخ بمنحه ثلاثمائة ألف ريال تقديراً من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

رسالة بليغة ثقافياً وصحياً ووطنياً ترجمها العم خلف أمده الله بالصحة والعافية وكفاه شر الحاسدين، حيث أعطى الماراثون العالمي الأكبر وهجاً إضافياً، وهذه من ثمار مثل هذه المبادرات التي تعكس إيجابيات كثيرة في قلب الوطن.

ويثمن لتركي آل الشيخ تجاوبه السريع مع المقترحات المجدية التي تعطي أبعاداً ذهبية للوطن الغالي المعطاء بتوجيهات القيادة الرشيدة لملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وأيده، ومتابعة ودعم ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه الذي منح الرياضة الكثير مما تستحق.

والشكر موصول لمن بذلوا وسهروا جهداً وتنظيماً لأكبر ماراثون، اللهم أدم علينا الأمن والأمان.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية