كلاسيكو الروح الرياضية

عيداً عن الأرقام وحسابات الفوز والخسارة، يشكل كلاسيكو العين والوحدة حالة خاصة في المسابقتين الرئيستين، كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الخليج العربي، لم يعد شأن هذه المباراة محصوراً بين جمهور الفريقين فحسب، بل يمتد إلى جمهور أوسع محلياً وخارجياً، كما أن هذه المواجهة تحفز الإعلام على فتح سجلاته لجعل الحديث عن الكلاسيكو مشوقاً.

أولى نقاط الإثارة تكمن في فارق النقطة الواحدة بين المتصدر العين ووصيفه الوحدة، وفي حال فوز أحد الفريقين، فإن الفارق يتسع وحسابات المدربين تتغير.

مطلوب من جمهور الفريقين تقديم عروض رائعة على المدرجات لدعم هذا الكلاسيكو، مع إبراز الروح الرياضية التي يتحلى بها الجمهور الإماراتي، ومنع أي شخص من محاولة تشويه هذه السمعة الطيبة النقية. الجمهور مطالب بإبعاد أي مشجع يتجاوز الحدود، وعدم السماح له بالبقاء في صفوفه تحت أي ظرف كان.

اللاعبون مطالبون بتسهيل مهمة قضاة الملاعب، من خلال التعاون معهم حتى تخرج المباراة بأقل الأخطاء.

قضاة الملاعب يدركون قيمة هذه المواجهة، لذا عليهم أن يعدوا أنفسهم ذهنياً، وأن يكون تركيزهم في أعلى المستويات.

إدارتا الناديين وإداريو الفريقين عليهم أن يركزوا في وسائل التواصل الاجتماعي على الروح الرياضية، حتى يكونوا قدوة لجماهيرهم، وكذلك على نجوم الفريقين أن يلعبوا دوراً مهما في إيصال رسائلهم إلى الجمهور بهذا الخصوص.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية