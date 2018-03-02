ما أجمل العراق بوجود الأخضر

مبادرة نادرة ومثالية، وليست غريبة على المملكة العربية السعودية اللعب في العراق، للمساهمة بفاعلية في رفع الحظر الدولي عن ملاعبه، وليس أبلغ من الحضور الجماهيري الذي ملأ مدرجات ملعب جذع النخلة في البصرة بسعة 65 ألفاً، والآلاف خارج الملعب بعد نفاد التذاكر مبكراً.

حدث تاريخي لا يُنسى منذ وصلت بعثة الإعلاميين قبل المباراة بيوم وحظيت باستقبال جماهيري في الطرقات بلافتات ذهبية، من بينها عنوان الهاشتاق «دارك يا الأخضر».

وفي المدرجات شاهدنا صور نجوم سعوديين، وشعارات أندية سعودية، ولقاءات إعلامية مع جماهير تتحدث بلغة راقية والفرحة لا تسعهم.

هذه المشاهد المطرزة بالأفراح هي الأجمل وعنوان نجاح المبادرة السعودية الذهبية، ومشاركة نجوم سابقين ومخضرمين من المنتخبين أعطت المباراة «الحبية» انطباعاً خاصاً واهتماماً كبيراً، وبالتأكيد هي تؤثر في التصنيف والخسارة الرباعية قاسية بأخطاء فادحة، ولكن هذا ليس الأكثر أهمية ولا يقلقنا كثيراً من دون أن نغفل ردود الفعل وأهمية حرص المدرب والإدارة على الاستفادة من السلبيات الفنية.

ومع خالص الشكر والتقدير لتركي آل الشيخ على هذه الخطوة الرائدة، فقد توسعت الإيجابيات بحضور الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبعض القيادات العربية والدولية، وكذلك مواكبة قنوات دبي وأبوظبي مع العراقية والرياضية السعودية للحدث، منتظرين حضور منتخب الإمارات «ثالث آسيا»، ليعزز ما سبق من مباريات تؤكد أن العراق يعيش تطوراً أمنياً يستحق الفرحة والاحتفال والدعم.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية