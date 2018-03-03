يتساءلون عن السر وراء روح الاتحاد التي تتجلى في كثير من المواقف؛ فتفلح في انتشال العميد من أحلك الظروف لتقوده إلى انتصارات مدوية وبطولات تاريخية.. مسلِّمون بأن مثل هذه الظروف فيما لو اعترت غيره من الأندية مهما تعالت قدراته لخر لها منهارًا، وهنا تتجلى عظمة الاتحاد الكيان الذي تحدى كل الظروف عبر السنين، وظل صامدًا على مدى نحو قرن من الزمان.

لهؤلاء أقول بعد إبحار في تاريخ هذا الكيان، إن عوامل عديدة ساهمت في تكوين هذه الروح، نوجزها في التالي:

أولاً: رفض الطبقية والعنصرية: عندما نسرد تاريخ هذا النادي الأعرق والأقدم حاليًا، نجد أنه قام على رفض الطبقية ونبذ العنصرية؛ فاجتماع التأسيس الذي احتضنته غرفة اللاسلكي في عام 1927 بحضور كل من عبد العزيز جميل وعبد اللطيف لنجاوي وعبد الصمد نجيب عبد الله بن زقر وعبد الرزاق عجلان وصالح سلامة وحمزة فتيحي وعثمان باناجة وعلى يماني وإسماعيل زهران، إنما كان الهدف من ورائه الانفصال عن نادي الحجاز الرياضي، الذي كان يتزعمه محمد رضا، وكان لا يسمح لأبناء الطبقة الكادحة بالمشاركة مع أبناء الطبقة المخملية؛ ما جعل نادي الاتحاد ملتقى للجميع على حد سواء، وهي سمة لا يزال يحتفظ بها حتى يومنا الراهن.

ثانيًا: مواجهات البوارج البريطانية.. في فجر الكرة السعودية كانت المنافسات محدودة كما هو الحال بالنسبة للإمكانيات؛ فكانت زيارات البوارج إلى جدة بمثابة فرصة لإقامة مباريات معها؛ فكان الاتحاد ينجح في كثير من الأحيان في التغلب على هذه البوارج، ولعل النزال الشهير الذي جمع بين البارجة شيفيرن والاتحاد، والذي انتهى بفوز الاتحاد بهدف نظيف بحضور الأمير عبد الله الفيصل الذي قدم هدايا مجزية للاعبي الاتحاد، بمناسبة تشريف الوطن كان محوريًّا في تشرب عشق الاتحاد للجماهير.

ثالثًا: الإحساس بالظلم.. تعرض نادي الاتحاد عبر تاريخه المديد لأنواع من الظلم في مسيرته، بعضها حرمه من بطولات كان الأحق بها، وفيها ما ساهم بخسارته مباريات كانت في متناول اليد الاتحادية، ناهيك عن القرارات المجحفة التي تصدر بين الحين والآخر تجاه النادي من هنا وهناك.

هذه باختصار مكونات روح الاتحاد.. الوطنية ونبذ العنصرية ورفض الظلم، عناصر ثلاثة تربت في رحابها روح العميد فتنامت في كنف بطولات وإنجازات لتتوارثها الأجيال العاشقة حتى يومنا الراهن وإلى الغد.

*نقلاً عن الرياضية السعودية