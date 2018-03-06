أجانب الهلال أنانيون

ليس أسوأ من أن تتعاقد مع خبير فتكتشف أنه يتعلم لديك، وفي كرة القدم اللاعب الأجنبي يجب أن يرفع مستوى الوعي الاحترافي للاعب السعودي، ولا يكون وبالاً بعدم انضباطه التكتيكي، أو مجاراته صيحات الجماهير إعجاباً بمراوغات وتسحيبات، وهذا اتضح جلياً لدى بعض أجانب الهلال، خصوصاً المغربي أشرف بن شرقي والأرجنتيني سيروتي، اللذين ألهبا الجماهير بحلول فردية في أول مباراة لهما، لكنهما بالغا في تعاملهما ما بعد ذلك بأنانية تضرب التكتيك الهجومي، فترتد الكرة أكثر خطورة على المرمى الأزرق، في ظل اندفاع لاعبي الوسط والظهيرين وعدم وجود محور دفاعي حقيقي.

ومن المعيب على لاعب محترف أن ينساق مع صيحات الجماهير طرباً على حساب العمل الفني، لا سيما أن زملاءه متموقعين جيداً.

وهناك لاعبون آخرون أجانب ومحليون يسرفون في الاحتفاظ بالكرة، وهذا يكشف شخصية المدرب في التعامل مع المخلين بالتكتيك، وبالتأكيد فإن المدرب الجديد براون يحتاج وقتاً أطول، لكن وبما أنه يعمل مع الأولمبي منذ العام الماضي، فمن السهل فرض شخصيته بمساعدة الإدارة في تلقين بعض اللاعبين درس احترام العمل، ولا يكون التصور لديهم أنه مدرب مؤقت ويمارسون مزاجهم ويخلون بتعليماته، وفي المقام ذاته من أهم معايير نجاح التكتيك حفظ منطقة المناورة بمحور حقيقي مثل عبدالملك الخيبري، وتحرير عطيف، والاستفادة من لاعبين لم يرهقوا ومن بينهم الخبير محمد الشلهوب الذي يفيد كثيراً شوطاً كاملاً.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية