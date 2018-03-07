بصراحة، الظهور الإعلامي لسعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة السابق لم يخدمه، ولم يكن في مصلحته، بل على العكس، ولم تكن حيثيات ومسببات الاستقالة التي تقدم بها من مجلس إدارة الاتحاد مقنعة أو منطقية، وغلب على حديث الطنيجي الجانب الشفهي ولم يكن مدعوماً بأدلة أو تقارير تبرر موقفه، وكان طبيعياً ألا يقتنع الشارع الرياضي بدوافع الاستقالة، التي اتضحت أنها لأسباب شخصية بحتة ولا علاقة لها بأجواء وبيئة العمل في الاتحاد.

الطنيجي كرر في أكثر من موقع أن السبب الرئيس للاستقالة متمثل في بيئة العمل التي وصفها بأنها ليست صحية ولا تخدم الصالح العام، من دون أن يثبت ذلك عملياً، كما أنه انتقد غياب اللجان وعدم معرفة الأعضاء بنتائج الملفات الساخنة التي فتحها الاتحاد المتمثلة في الإخفاق المونديالي وأحداث نهائي كأس الخليج وانسحاب منتخب الناشئين وغيرها. وموافقة مجلس الإدارة على الاستقالة بالتمرير عن طرق «الواتساب» خطوة واضحة تهدف وتدعم استقرار المجلس، حتى في ظل وجود حالة من الاستياء تسيطر على الشارع الرياضي، المتخوف من تراكمات تلك الخلافات على مصير المنتخب قبل كأس آسيا 2019.

كلمة أخيرة

بعد ساعتين من المداولة لم نستوعب المسببات الحقيقية للاستقالة، هل للضغط أم لتحقيق مكاسب شخصية .. عموماً، كلاهما لم يتوافر ولم يتحقق.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية