تجديد دماء الأبيض

يتجه اتحاد الكرة في المرحلة المقبلة للاعتماد على الأسماء الشابة والدماء الجديدة بالاتفاق مع مدرب منتخبنا الوطني ألبيرتو زاكيروني وذلك حسب المتابعات لاجتماع مجلس الإدارة، ومن المتوقع أن تشهد قائمة بطولة تايلاند ضم عناصر شابة.

طالبنا لفترة طويلة بفتح الأبواب لمن يتألق في الدوري ولمن يجتهد ويثابر، مع إيقاف عملية استدعاء الأسماء التي تلعب بناء على تاريخها وماضيها السابق.

بطولة خليجي 23 في الكويت كانت درساً مميزاً للجميع، بعد تألق العناصر الجديدة وظهورها بأفضل صورة، عكس معظم الأسماء القديمة وصاحبة الخبرة والتي كانت النقطة السلبية بالنسبة للأبيض، وأكد ذلك رئيس الاتحاد.

المرحلة المقبلة مهمة، وتحتاج لتغييرات وقرارات شجاعة مع عدم إهمال جانب الخبرة بالطبع، لكن الفرصة لن تكون محفوظة لأصحاب الأسماء فقط كما كان يحدث في السابق.

لأن الدوري أفرز عدداً من اللاعبين وهم بحاجة لفرصة الاحتكاك الدولي لكسب المزيد من الثقة، وبمقدور العديد من الأسماء وضع بصمتها، مثلما فعل برغش وعلي سالمين وخليفة مبارك.

التدوير وتعزيز جانب المنافسة بين اللاعبين، يساهم في ارتفاع المستويات ويخلق روحاً إيجابياً وسط الفريق، مع أهمية التركيز على ضبط اللاعبين وعدم التهاون في هذا الجانب إطلاقاً.

لأن هناك أسماء جديدة في المنتخب أصيبت بالاحباط جراء ما حدث في الكويت، ويجب أن يكون قدامى اللاعبين قدوة لهم، حتى تصبح الأجواء داخل الفريق أكثر تطوراً وليس العكس.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية