دور أول مخيب

نهاية مخيبة للآمال لممثلينا الأربعة مع نهاية الدور الأول لدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، ومحصلة الجولة الثالثة لم تأت بجديد يذكر عندما اكتفى الجزيرة والعين بنقطة التعادل على أرضيهما، فيما واصل كل من الوصل والوحدة مسلسل الهزائم، وجاءت الخسارة الثالثة على التوالي لتعلن عن نهاية مبكرة لما تبقى من المشوار، في الوقت الذي أصبح موقف الجزيرة والعين في غاية الصعوبة والتعقيد، بعد تجمد رصيد فورمولا عند أربع نقاط بينما وقع الزعيم في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي، ومعها أصبحت مرحلة الإياب أشبه بنهائي كؤوس إن أراد البنفسجي العبور نحو الدور الثاني.

سبع نقاط من مجموع 36 نقطة هي محصلة فرقنا الأربعة في ختام مرحلة الذهاب، وعلى الرغم من أن فرصة الجزيرة والعين لا تزال قائمة، إلا أن أسلوب التعامل بنظام التعادل على أرضك لا يجدي نفعاً مع مثل هذا النوع من المنافسات، والتعذر بالظروف ليس بالأمر المقنع في بطولة قاسية كدوري أبطال آسيا، التي لا يوجد فيها مكان سوى للكبار فقط، وإذا أردنا أن نكون ضمن قائمة كبار القارة لا بد من إثبات ذلك عملياً، بعيداً عن المبررات لأنها لن تفيدنا ولن تعبر بنا للأدوار المتقدمة.

كلمة أخيرة

أنديتنا كانت ولا تزال وستبقى في قائمة كبار آسيا، إنها الحقيقة التي ننتظر تحويلها لواقع.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية