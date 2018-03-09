اتحاد الكرة.. نحن معاك.. أبوريدة جاب جون

أتفق أو أختلف الشوطة حلوة، بالكعب، بالرأس، فى المقص، أو بسن الحذاء.. المهم داخل المرمى.



بالفعل المهندس هانى أبوريدة أحرز «هدف عالمى».. فمصر التى فى خاطرى وخاطركم، وخاطر اتحاد الكرة ورئيسه كانت بحاجة لهدف عالمى على مقاس الوصول بجدية لمونديال روسيا 2018 واللعب فى نهائى أفريقيا بالجابون بعد غياب 3 دورات يا وحشنى، بالإضافة لوجود أبوصلاح والرجالة الجامدين قوى فى البيرميرليج الإنجليزى سيادتك.

خد عند حضرتك كمان فوز الكرة المصرية بثلاث «تتويجات» انتزعت كل الآهات.. كوبر الأفضل.. مصر الأفضل.. أبوصلاح الأفضل.. هى المرة الأولى وقد تكون الأخيرة فى عالم الساحرة المستديرة الأفريقية لفوز ثلاثى كهذا.

هدف أبوريدة العالمى.. هو دورى محترفين بـ«18» نادى.. ودورى «سكند ديفيجن».. محترف برضه بـ18 نادى زيهم، ثم دورى درجة ثالثة بحضرات المجموعات إياها!

• يا حضرات.. مصر فى كأس العالم حين تسأل ما هو دوريكم.. سيكون الرد: «عندنا بريميرليج مصرى» محترف.. ودورى درجة ثانية محترف، ثم دورى تالتة برعاية إخواته الكبار الاثنين، ورابعة لبدء المسابقات.. إلى الوصول لدورى مقاطاعات.. على فكرة كان الخبير الألمانى فايسا يقود فريق مقاطعة!

• يا حضرات.. إذا لم يتم احتساب هدف أبوريدة ومجلسه، فإن نفس السؤال فى المونديال ستكون الإجابة عن «بلددددى قووووى»!

أقصد الرد: «عندنا دورى محترفين».. وبعدين!

آه.. صمت رهيب ثم: «دورى الدرجة السكند ديفيجن - الثانية بـ54 نادى»!

والله ممكن الأجانب يفتحوا أفواههم نص ساعة ثم يقولوا: «يااااا حلاووووة»!

• يا حضرات.. بوضوح وسريعاً.. وغالباً لن نكون وحدنا.. سنشجع «هدف أبوريدة».. وسنظل وراء تنفيذه سريعاً.. يعنى الموسم القادم - المقبل - لا تفسير آخر!

أما حكايات القهاوى عن زعل وعمومية غير عادية.. سنرد بقوة.. «من أنتم»!

• يا حضرات.. نقولها لهم بصراحة زمن الاستفادة مات!

مصر الآن تحتاج التحول نحو صناعة كرة قدم حقيقية.. من اللى هيه!

كفاية حرام.. سنردها لمن يقف أمام التطوير!

السؤال للرافضين: هل رأى منكم دورى فيه «54» فريق ومحترف!

• يا حضرات.. بصراحة.. سننتظر قليلاً بعد اللجنة التى شكلت لدراسة التفاصيل وهى تمثل البحرى والقبلى والشرقى والشمالى والغربى!

طيب بعدها.. اللى عايز يفرح معانا.. أهلاً بيه!

اللى مش عايز!

فوراً.. يروح!

• يا حضرات.. اللجنة بها رجال نحترمهم كثيراً.. ولكن!

آه.. لهؤلاء أقول لا تخشوا فى حق مصر لومة لائم!

محدثكم وغيره كثيرون ينتظرون احتساب هدف أبوريدة وفريقه.. لا تخذلون!

ماشى!

سيبوا.. بقى الذين يريدون بالكرة فساداً وتأخراً.. لينا.. ونحن لهم منتظرون.. جوووووووون!

*نقلا عن اليوم السابع المصرية