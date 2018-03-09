المشروع الوطني

بنى رئيس الهيئة العامة للرياضة اللواء محمد خلفان الرميثي جسراً من الثقة مع الرأي العام من خلال عمله في القطاع الرياضي وبصماته الواضحة التي تركها في المواقع التي شغلها سابقاً.

التفاؤل الواضح لدى الوسط الرياضي بأن النقلة النوعية ستتحقق أمر جيد، لكن يجب وضع الأمور في نصابها، خصوصاً من حيث التوقيت، فالتغيير يحتاج إلى توفير بيئة خاصة به وإلى وقت كافٍ.

صندوق دعم المواهب لم يأخذ حصته من المتابعة الإعلامية في الوسائل الرسمية ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا الصندوق ليس للمال فحسب، بل لتحويل إسهام المجتمع في صناعة الأبطال إلى ثقافة وليس إلى حالة مؤقتة.

هذا التحول يحتاج إلى إنتاج إعلامي ضخم، فتحقيق الإنجازات ليس مشروعاً تجارياً، بل مشروع وطني يضاف إلى رصيد الدولة والمجتمع.

نجوم الرياضة معنيون بالترويج لهذه الثقافة لأنها تسهم في صناعة الأبطال الأوليمبيين، وتساعد بقية أفراد المجتمع على تحديد دورهم في هذه العملية الخلاقة.

المسابقات المحلية الخاصة بكرة القدم يجب أن تسهم بالترويج لهذه الثقافة عبر المباريات وفي الملاعب وفي المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للأندية، لأن الكل في خندق واحد، والإنجازات التي تحققها لعبة ما، تنعكس إيجابا على الألعاب الأخرى.

صندوق دعم المواهب ثقافة وليس علبة لجمع المال، والمشاركة في ترسيخ هذه الثقافة مسؤولية الجميع.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية