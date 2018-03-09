ماذا أصاب الظفرة؟

لم يكن أكثر المتشائمين بالنسبة للمحللين الرياضيين يتوقع قبل بداية الموسم وصول فريق الظفرة إلى هذا المركز في سلم ترتيب دوري الخليج العربي.

الظفرة ختم الموسم الماضي سابعاً، وقدم موسماً أكثر من رائع على صعيد المستوى الفني وعلى غرار الأعوام الماضية، كما قدم تجربة استثمارية مميزة وجدت الثناء بعد بيع خريبين للهلال وديوب لشباب الأهلي دبي.

لكن فارس الظفرة ظهر بشكل غريب وبمستوى باهت، كانت محصلته البقاء في ذيل الترتيب وبـ 12 نقطة فقط، ومن حسن حظ الفريق أن لديه فرصة المشاركة الموسم المقبل في المحترفين حال تخطيه مباراتي المربع مع أحد أندية دوري الهواة.

لكن علامة الاستفهام توجه صوب إدارة الفريق، لأنها لم تتمكن من تعويض الأسماء التي خرجت، إضافة إلى ضعف العناصر الأجنبية، ويبدو أن المقابل المادي قدم أسماء محترفة (متواضعة فنياً).

وبعد السنوات الطويلة والخبرة التي اكتسبها الفريق على مستوى دوري المحترفين، من الصعب تقبل وصول الفريق لهذه المرحلة، ولا بد أن تظهر إمكانات الإدارة في كيفية إخراج الفريق من حالة السبات العميق وإعادة الظفرة إلى مستواه المعهود.

ويبدو أن كثرة الاحتجاج على الحكام وإبعاد المسؤولية عن اللاعبين والمدرب ظهرت نتائجها أخيراً بتقديم فريق مفكك فنياً، ومهدد بالهبوط إلى الهواة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية