كوبر والمونديال

كوبر المدير الفنى الارجنتينى لمنتخبنا الوطنى لم يجد صعوبة على الاطلاق فى إعلان أسماء المحترفين المصريين بالخارج للدخول فى معسكر مغلق بالخارج فى إطار وديتى المنتخب استعدادا للمشاركة فى مونديال روسيا المقبل، بعدما وقع الفراعنة فى المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا ـ صاحبة الأرض ـ وأوروجواى والسعودية ـ الشقيقة ـ حيث اختار كوبر 17 محترفا للمعسكر من أبرزهم نجم نادى ليفربول الانجليزى محمد صلاح وزملاؤه فى الدورى الانجليزى محمد الننى (الارسنال) وأحمد حجازى وعلى جبر (ويست بروميتش البيون) وأحمد المحمدى (استون فيلا) بالاضافة إلى النجم الأسمر «شيكابالا» المحترف فى الرائد السعودي.

وإذا نظرنا إلى المحترفين الاجانب فى الدورى المصرى نجد أن هناك 3 لاعبين فقط هم الذين سينضمون لمنتخبات بلادهم وهم النيجيرى جونيور أجايى والتونسى على معلول (الأهلي) وأخيرا وليد أزارو بعدما كشفت تقارير مغربية أن هيرفى رينار المدير الفنى لمنتخب المغرب استقر على ضم أزارو لأسود الأطلسى استعدادا لوديتى صربيا وأوزبكستان، وهى ليست المرة الأولى التى ينضم خلالها بعض المحترفين فى مصر لمنتخبات بلادهم وكان من أبرزهم النيجيرى ايمانويل امونيكي، وكان الثانى فلافيو، والثالث والأخير رحيم آيو لاعب الزمالك السابق وانضم لمنتخب النجوم السوداء فى مونديال 2010 .



*نقلاً عن الأهرام المصرية