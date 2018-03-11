الدرب الآسيوي

لم تعد المشاركة في دوري أبطال آسيا محطات تجريبية للفرق الإماراتية، وليست نزهة أو رحلة استكشافية، لأن الفرق المحلية اكتسبت خبرات عديدة خلال المشاركات السابقة، طموحات الفرق التي تمثل الكرة الإماراتية في البطولة القارية أصبحت كبيرة، والمنافسة على اللقب هو الهدف دائماً، لكن بالتأكيد للعبة الشعبية منطقها، وللعوامل الخارجية تأثيرها، منها على سبيل المثال، الإصابات.

التعثر في بداية التصفيات أمر يحدث لفرق عديدة، لكن هذه الأمر يتحول إلى عامل محفز للفرق التي تسعى لتحقيق طموحات جماهيرها، ولتحويل التعثر إلى نجاح، تحتاج المسألة إلى حكمة في المعالجة، وتحضير جيد وإعداد نفسي يساعد اللاعبين على التخلص من حالات اليأس التي غالباً ما تظهر عند وجود نتائج سلبية متلاحقة.

فريق الجزيرة يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، والفرصة متاحة أمامه لعبور مرحلة المجموعات، لأنه يمتلك عوامل النجاح ومواصلة المشوار، أما فريقا الوحدة والوصل، فعليهما أن يقاتلا بكل ما يمتلكان من قوة من أجل تعديل مواقعهما في المجموعتين الثانية والثالثة، وتحقيق نتائج إيجابية تعبر عن هويتهما.

العين يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، والزعيم كما معروف يعرف درب الوصول إلى النهائي، لأنه يعرف تفاصيل هذا الدرب.

هذه الفرق لا تحتاج إلى توصيات، بل تحتاج إلى دعم الجميع، خصوصاً الإعلام والجماهير.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية