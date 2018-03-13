أهلي جدة يتعادل أمام الغرافة ويؤجل حسم التأهل

أهدر أهلي جدة فرصة التأهل مبكرا إلى الدور ثمن النهائي عقب تعادله الإيجابي 1-1 أمام ضيفه الغرافة القطري، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وتقاسم الفريقان أفضلية الشوط الأول والذي شهد بعض الفرص الضائعة من قبل الفريقين والذي بدأه أصحاب الأرض بعدما تلقى مهاجمه سلمان مؤشر تمريرة من زميله المصري مؤمن زكريا ليسدد الكرة قوية إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه صالح العمري الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس القطري قاسم برهان.

وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر الإيراني مهدي طارمي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله مؤيد حسن لينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس ياسر المسيلم إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني الذي بدأه الغرافة مهاجماً وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الايراني مهدي طارمي الذي تلقى تمريرة من الهولندي ويسلي شنايدر لينفرد بالمرمى إلا أنه تباطأ بالتسديد لتجد المدافع عقيل بلغيث الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وعند الدقيقة 56 نجح الإيراني مهدي طارمي بتسجيل هدف السبق للغرافة بعدما أكمل تمريرة زميله مؤيد حسن بقدمه في شباك الحارس ياسر المسيليم.

ورد الأهلي سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقتين حينما ارتقى لاعبه المصري مؤمن زكريا لعرضية زميله سعيد المولد وحول الكرة برأسه في شباك الحارس قاسم برهان.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمدافعه عقيل بلغيث الذي حول عرضية زميله تيسير الجاسم برأسه إلا أنها وجدت الحارس قاسم برهان الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 77 كان الأهلي قريباً من تسجيل الهدف الثاني بعدما تلقى لاعبه اليوناني فيتفاتزيديس تمريرة مميزة من زميله تيسير الجاسم لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم لتعود إلى المصري مؤمن زكريا الذي سددها خارج الخشبات الثلاث.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 8 نقاط في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن الغرافة الثاني، والجزيرة الإماراتي الثالث.