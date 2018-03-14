المرابط.. الإكتشاف الجميل

مثير للإعجاب هذا الذي يفعله الإطار التقني الشاب ادريس المرابط مع فارس البوغاز، وهو يقوده للمباراة 12 على التوالي من دون هزيمة، محققا رصيدا من النقاط ما كان ليحلم به أشد المتفائلين، فالرجل أودع في رصيد اتحاد طنجة منذ أن تقلد الإدارة التقنية ما مجموعه 32 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة.

وعندما يقترن هذا الإقتناص الرائع للنقاط مع التدبير التكتيكي الذكي لكل المباريات بلا استثناء، ما يضع اليوم اتحاد طنجة بلا نقاش وبلا مزايدات في خانة الأندية المتنافسة على اللقب، فإن لذلك تفسيرا واحدا ووحيد، هو أن ادريس المرابط يملك كل المقومات النفسية والفنية وحتى الرياضية ليكون في مركز القيادة، ويملك بالفعل من الكاريزما والتواضع ما يؤهله لأن يكون في طليعة الأطر التقنية الخلاقة والمبتكرة التي تحتاجها كرة القدم الوطنية في هذه المرحلة بالذات، حيث يكون ضروريا ولزاما أن يقف على رأس العارضات التقنية للأندية مدربون جريئون ومبدعون وأصحاب شخصيات قوية ومؤثرة.

ككل الأندية الوطنية التي تستعين عند وقوع أي عطل تقني يتسبب في فض الشراكة مع المدرب، لجأ اتحاد طنجة لإبن الدار ادريس المرابط، ليملأ الفراغ التقني الذي تركه المدرب الزاكي بادو جراء الإنفصال عنه لعدم كفاية النتائج، وما كانت هناك أصلا النية لكي يطيل اتحاد طنجة حالة المؤقت هاته، فقد فتح بالفعل أكثر من جبهة للبحث عن مدرب بديل، لطالما أن الأهداف الرياضية المحددة من طرف مسؤولي الإتحاد أكبر بكثير من أن تقدر أكتاف المرابط الصغيرة على حملها، أو هكذا بدا الأمر لهم، إلا أن ما سيفعله المرابط في مرحلة المؤقت السريعة، أثار الدهشة، فقد أيقظ في اتحاد طنجه الإبداع النائم، ودله على سكة الإنتصارات التي حجبتها رمال وغبار مع الزاكي، وهنا قرر مسؤولو اتحاد طنجة اعتماد ادريس المرابط مدربا رسميا والتوقف تماما عن التقليب في سير ذاتية كثيرة لا يمكن أن يخلو منها بريد أي فريق ينفصل عن مدربه.

ما سيحدث مع ادريس المرابط أن اتحاد طنجة سيتحرر من قيود نفسية وحتى تكتيكية كانت تلجمه وتحول بينه وبين الإنطلاقات التي كان مؤهلا لها، بقوة المجموعة التي جرى تشكيلها، باعتماد معايير التكامل النفسي وشدة الظمأ لبلوغ القمة، ووجد اتحاد طنجة نفسه في طريق سيار يحقق الإنتصار تلو الآخر ويبرز من مباراة لأخرى نهما كبيرا لانتزاع النقاط، ومع ذلك كله، كانت هناك انسيابية رائعة في الأداء توحي بوجود فلسفة تكتيكية جرى تنزيلها بكثير من الحرفية.

مؤكد أن الطريق لاكتساب الأهلية التقنية الكاملة، ما زال طويلا أمام ادريس المرابط، وأظنه يعرف جيدا بأي سرعة يجب أن يسير وبأي قناعات يجب أن يشتغل، وما هي التنازلات التي لا يمكن أن يقدمها مهما كانت الظروف حتى لا تضيع منه مهنيته، إلا أن ما قدمه المرابط من إشارات، يشفع له بأن يكون واحدا من الإكتشافات الجميلة لبطولة الموسم الحالي، فكرة القدم ربحت في شخص المرابط إطارا تقنيا خلوقا ومتواضعا وجريئا في تنزيل فكره التكتيكي من دون لحظة ألم واحدة، ومن دون بهرجة إعلامية أيضا، فالرجل ينأى بنفسه عن حوارات المزايدة وعن الإطلالات الصحفية الصاخبة وحتى عن التصريحات الساخنة، ولا أظن أن منكم من استمع للمرابط يستعرض العضلات ويمارس الإستقواء الإعلامي أو يبخس العمل الذي قام به سلفه الزاكي بادو الذي عمل المرابط مساعدا له لثلاثة أشهر.

كل الذي يقوله المرابط بعد كل فوز، أن ما يتحقق هو ثمرة مجهود جماعي وتتويج لعمل تتكاثف فيه كل القوى الحية، من لاعبين ومؤطرين ومسؤولين وجماهير، وهو على حق، فما عرفت مدربا صنع فريقا من مجرد براعة في اللعب بالخطط والشاكلات أو دهاء في إبداع أنماط التواصل بين مكونات الفريق أو نجاعة لا توصف في قراءة الخصوم، أي مدرب لا ينجح، إلا بوجود لاعبين على درجة كبيرة من المهارة التقنية والإنضباط في تنفيذ الأدوار، والمرابط وضع رجله في أول درج من سلم النجاح، عندما أدرك فعلا أن اللاعبين هم مبتدأ ومنتهى أي عمل تقني.

*نقلاً عن المنتخب المغربية