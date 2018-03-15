«مصر.. من تاني»

طول عمرنا كانت علاقتنا بمصرعلاقة من نوع خاص جدًا، علاقة شقيقين تربطهما مصالح مشتركة، بحيث لا غنى لأحدهما عن الآخر فمصر هي بيت العرب، فالخير كله يأتي من أم الدنيا تعلمنا من أساتذهم في المدارس والصحافة والثقافة والرياضة والفنون والاداب وغيرها من مناحي الحياة، فهي خير لنا هكذا كانت علاقتنا قوية وستبقى لان مصيرنا واحد وهدفنا واحد، تعلمنا هذا الحب من القائد المؤسس للدولة الشيخ زايد طيب الله ثراه.

سعدت بتتويج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ40 في تاريخه وقبل ست جولات على نهاية البطولة برغم اني أشجع الزمالك لان لاعبيه القدامى لعبوا هنا في المنطقة إرتبطنا بهم واليوم تغيرت أحوال الفريق وأصبحت خائف عليه!!

تعتبر الرياضة المصرية عريقة إستفادت منها الدول العربية لخبراتها لانها سبقت البقية فى ممارسة الرياضة كونها المعيار الحقيقي لبناء وتقوية العلاقة بين الشعوب العربية فقد مارست دورها الريادي خاصة مع كل دول الخليج العربي مرحلة البدايات في السبعينات فالرياضة معيار التقدم والتنمية لكل مجتمع.. فهي حق مكتسب كفلته الدساتير والنصوص أتمنى بان يعود الجمهور المصري الى الملاعب من أجل ترسيخ مفهموم الرياضة وتوفير التكامل لتنمية قدرات أبنائها والابتعاد عن الشغب فنعتبر مصر دائما مثالا حيا لأنها درست معظم رياضيينا العرب.

عرف المصريون القدامى للرياضة واهتموا بها للصحة والقوة وكان من أسس الفراعنة قبل توليهم الحكم وقد مارس المصريون الاوائل أشكالا من الالعاب في العصر التركي والمملوكي ولكن الرياضة الحديثة التي عرفها الاشقاء مع الاحتلال البريطاني عام 1882 في فترة الخديوي عباس حلمي تأسيس أول فريق مصري عام 1895 باسم فريق ناشد نسبة الى مؤسسه وبدأت الاندية في الظهور مع مطلع القرن العشرين وعرفت مصر أول كأس رسمية عام 1013 وفي 1921 تأسس أول اتحاد مصري لكرة القدم.

في عام 1922 بدأت كأس الامير فاروق التي أصبحت فيما بعد كأس مصر وشهدت الحركة الرياضية في هذه الفترة نقلة نوعية في مسيرة الحياة الرياضية وبدأت تغذي دولنا باللاعبين والمدربين حيث زارتنا العديد من الفرق التي لعبت هنا وارتبطت بنا وأصبحت من العلامات التاريخية المضيئة في تقوية العلاقات بينا وسيزورنا الزمالك قريبا للعب امام النصر بدبي في مهرجان إعتزال بعض اللاعبين المنتخب السابقين.

رحمه الله سمير زاهر صاحب الانجازات التاريخية لكرة القدم المصرية والملقب بـ«صائد البطولات الذي توفى بسبب مرضه الراحل منذ ان عرفته لا يعرف الا الجد والعمل فكان شخصية مميزة وفي كل مناسبة كنت احب جلوسه وقفشاته هو الرئيس الأكثر تتويجا بالألقاب، فلم يحقق أى رئيس اتحاد إفريقى أو عربى الإنجازات التى حصلت عليها الكرة المصرية فى عهده لم ينل حقه الاعلامي مثل بعض الذين لم «يلمسوا»الكرة وأصبحوا للأسف نجوم الشاشة اليوم!! والله من وراء القصد.

*نقلا عن الأيام البحرينية