رسائل دعم للحكام

تعزز الرياضة قيم السلام والمحبة وتساعد على الاستقرار، وتغرس القيم النبيلة في نفوس الأجيال، وتبعد الشباب عن الانحراف. تحظى الفرق الرياضية بدعم جماهيري، فعلى سبيل المثال، كل نادٍ له مشجعون ولكن هؤلاء المشجعين يتحدون في لون واحد عندما يقفون خلف المنتخب الوطني. لاعبو الألعاب الفردية أيضاً لديهم مؤيدون يدعمونهم ويتابعونهم ويشجعونهم بمختلف الوسائل.

فرق كرة القدم تستقطب عدداً كبيراً من الجمهور بسبب شعبيتها ونجومها ووضوح قوانينها. هذه اللعبة يديرها حكام، وإدارتها ليست سهلة. هناك قضاة ملاعب ناجحون لا يحظون بكلمة شكر من الجماهير عندما يؤدون واجباتهم بالشكل الصحيح، بل يتعرضون إلى انتقادات حادة عند كل خطأ يرتكبونه.

حكام الإمارات المرشحون لكأس العالم 2018 الدولي محمد عبدالله حسن والمساعدان الدوليان محمد أحمد يوسف وحسن المهري يعملون ويجتهدون من أجل أن يكسبوا الرهان ويكونوا ضمن أطقم التحكيم في المونديال.

دعم اتحاد الكرة ولجنة الحكام لهذه النخبة أمر جيد ولكنه لا يكفي، فهم في حاجة إلى دعم المجتمع أو على الأقل الأسرة الرياضية وخصوصاً جماهير كرة القدم.

من الضروري جداً أن تقوم جماهير الكرة الإماراتية بإرسال رسائل دعم واضحة لطاقم التحكيم الإماراتي الذي يخوض اختبارات مهمة من أجل الترشح النهائي إلى مونديال 2018.

الصافرة الإماراتية تستحق دعم الجمهور مثل بقية النجوم والفرق.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية