كبرياء البطولة

بعد توقف دام قرابة أسبوعين، لانشغال ممثلينا الآسيويين بمنافسات دوري أبطال آسيا، عادت الحياة لدوري الخليج العربي لتحرك مياهها الراكدة بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين العين متصدر الدوري والجزيرة حامل اللقب، في قمة مواجهات الأسبوع الـ 19 لدوري الخليج العربي التي أنطلقت أمس، وتمثل المباراة إحدى أهم المحطات المفصلية أمام الفريق البنفسجي الطامح لمواصلة الطريق نحو اللقب الـ 13 في تاريخه، وشهدت الجولة الماضية نجاح العين في التفوق على مطارده المباشر فريق الوحدة، ملحقاً به الخسارة بستة أهداف في حصيلة هي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، مكنت العين من الابتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق لأربع نقاط.

على الرغم من أن الجزيرة يدخل مباراة اليوم بعيداً عن حسابات المنافسة، إلا أن كبرياء البطل تفرض عليه التعامل بصورة مختلفة في مواجهة لها خصوصية تاريخية بين الفريقين، ومثل هذه المواجهات عادة تكون لها حساباتها الخاصة حتى لو كان أحد الطرفين خارج حسابات المنافسة، ومن هنا تتعاظم أهمية المباراة التي ستستقطب أنظار الجماهير، لكونها تمثل نقطة أنطلاقة رئيسة للعين نحو درع الدوري في حال فوزه في المباراة، في الوقت الذي ينتظر الوحدة هدية ثمينة قد يقدمها الجار الجزراوي بإيقافه للمتصدر العيناوي في قمة الجولة الـ 19.

كلمة أخيرة

كبرياء البطل العيناوي وكبرياء حامل اللقب الجزراوي ستكونان حاضرتين في مواجهة استثنائية ستتصدرها لغة الكبرياء.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية